TVBS民調／45%民眾不信柯文哲京華城案清白　國民黨支持者也不買單

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城涉弊風暴，根據《TVBS》公布最新民調，有45%的民眾不相信柯文哲清白、沒有貪汙，有24%相信，另外32%民眾沒有表示意見。若和政黨傾向交叉分析，即便是國民黨支持者，也有42%不相信柯的清白，高於32%相信；民眾黨認同者中有73%相信柯文哲的清白，但也有13%不相信；整體而言，雖然有部份支持者對柯文哲失去信任，但多數民眾黨認同者仍相信柯文哲清白。

柯文哲月初因京華城容積率案遭羈押禁見。民眾黨則選擇「全黨救一人」，以控訴檢調不公作為反擊手段，號召群眾在北檢外聲援，更在造勢活動中用「示現菩薩」、「台灣曼德拉」來形容柯文哲，營造司法迫害氛圍，也多次下鄉宣講，甚至找來牧師、道士祈福，要捍衛柯文哲清白。

而對於柯文哲在京華城容積率案中，可能涉及貪污的爭議，TVBS民調中心最新調查結果顯示，有45%的民眾不相信柯文哲是清白的沒有貪汙，有24%則相信柯文哲是清白沒有貪汙，有32%民眾沒有表示意見。

若與年齡交叉分析發現，40-49歲、50-59歲與60歲以上民眾，皆有五成左右不相信柯文哲是清白的，明顯高於相信柯文哲的比例；而20-29歲與30-39歲民眾，則都有近四成相信柯文哲清白，皆高於三成左右不相信。

政黨傾向方面，民進黨認同者有76%不相信柯文哲是清白的，僅9%相信柯；國民黨認同者有42%不相信柯的清白，高於32%相信；民眾黨認同者則有73%相信柯文哲的清白，但也有13%不相信；32%中立民眾不相信柯文哲清白，高於21%相信，但有47%沒有表示意見。

而若進一步與總統大選投票對象交叉分析顯示，當時投給賴清德的民眾，76%不相信柯文哲是清白的，僅6%相信；投給侯友宜的民眾，有四成五不相信，高於兩成五相信；而當時投給柯文哲的民眾，則有69%相信柯文哲是清白的，17%不相信柯文哲，14%的民眾沒有表示意見。

整體而言，雖然有部份支持者對柯文哲失去信任，民眾黨也流失部分支持度，但多數柯文哲及民眾黨認同者仍相信柯文哲在京華城案的清白。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年9月11日至9月18日晚間18：30至22：00，共接觸1,014位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為185位，拒訪率為18.2%，最後成功訪問有效樣本829位（市話420、手機409），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。