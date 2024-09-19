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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟洪健益拿廢紙當寶在爆料！　凌濤質疑：檢調不查黃珊珊才是奇觀

▲▼民進黨台北市議員洪健益公布「蔡姐」。（圖／記者陳家豪攝）

▲民進黨台北市議員洪健益19日再公布「蔡姐手諭」。（圖／記者陳家豪攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員洪健益日前指控民眾黨前立委蔡壁如是「京華城案隱藏版人物」，公布前台北市兵役局長朱亞虎給蔡壁如的手寫信，今(19日)再爆料蔡壁如同年8月1日給林洲民的便簽，指京華城陳情人希望安排跟副市長林欽榮碰面。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，洪健益拿一些無關痛養的手諭，唬弄社會大眾，根本廢紙一張，蔡介入升高容積獎勵的具體證據是什麼？而且檢廉不查時任副市長黃珊珊，才是台灣司法奇觀。

凌濤表示，京華城案遭質疑上升容積至840%，是2020年3月10日才啟動，那時蔡壁如早就去當立委，還能跳過彭振聲、黃珊珊「長臂管轄」都委會、都發局嗎？

凌濤指出，洪健益拿出2017年8月手諭，指稱陳情會面，但介入升高容積獎勵的具體影響證據是什麼？不是拿一個手諭、沾沾自喜就以為挖到寶，配合側翼刷存在感，真的是秀下限，而且若手諭有效，何以2018年1月18日，台北市政府公告載明京華城容積率為560%。

凌濤再指，監察院也於2016年1月7日糾正及2017年6月8日質問後，台北市政府於2018年1月18日公告細部計畫修訂案，釐清並認可容積率確實為560%，蔡壁如在560%要有什麼角色？所以這些手諭根本是一張廢紙，洪健益拿來當寶，簡直貽笑大方。

▼民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，蔡壁如。（圖／記者周宸亘攝）

另外，凌濤認為，柯文哲主席因為京華城案遭到羈押，今天已經第14天，過程中檢廉也陸續約談相關人士到案。但唯獨有一個人若無其事、一派輕鬆，不僅檢廉至今沒有約談，特定側翼也忽略她的角色，那個人就是黃珊珊！

凌濤說，京華城案自2020年的便當會陳情案開始，2020/3/10、2021/4/21、8/10有關京華城案的關鍵三次便當會裡，黃珊珊作為時任的副市長都列席其中，難道這之中京華城的容積獎勵方案、適法性疑慮，黃珊珊都毫不知情、無涉其中？檢方不需要特別釐清？

最後，凌濤強調，此前檢方也追查政治獻金案，約談會計師端木正、財務長李文宗、木可董事長李文娟，就連柯文哲當初回應媒體，是否擔心因此被約談，都說「若被約談也很正常」；反觀作為實際操盤選舉的競選總幹事黃珊珊，卻一次都沒被約談，一次傳喚都沒有，這正常嗎？檢廉該查的不查，放任輿論火苗胡亂蔓延；不查黃珊珊，真是台灣司法奇觀。

▼民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼民眾黨【集結！為台灣的司法正義站出來！】公民怒吼第一站，黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

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