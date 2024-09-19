TVBS民調／37%民眾指柯文哲政治獻金「違法假帳」　小草也有15%同意

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城涉弊風暴，此外，政治獻金「假帳」風波同樣重創柯文哲形象，根據《TVBS》今（19日）公布最新民調，37%民眾認為柯政治獻金申報違法作假帳，16%認為僅是申報錯誤。若與大選投票對象交叉分析，則賴清德、侯友宜支持者多認為柯政治獻金是違法做假帳，柯文哲支持者雖較多認為僅是申報錯誤，但也有15%柯支持者認為是違法假帳。

柯文哲日前政治獻金爭議連環爆，先是遭揭露做假帳，緊接著包含木可公關、時樂尼奧、KP演唱會等多筆帳目出現問題，針對連串爭議，民眾黨先是召開記者會指控會計師端木正擅自調節，才造成漏報、短差、虛報，後續時任競總幹事黃珊珊也開兩次查帳記者會，但相關帳目爭議卻越解釋問題越多，柯文哲上個月底再親自主持釋疑記者會，宣布請假3個月，暫離黨主席位子，並將自己交由中評會處理。

對於柯文哲政治獻金申報的爭議，《TVBS》民調數據結果顯示，有37%民眾認為是有弊案、違法作假帳，高於16%民眾認為是單純申報錯誤、漏報，但有將近半數（47%）的民眾無法表示意見。

與今年一月總統大選的投票對象交叉分析顯示，總統票投給賴清德的民眾，有64%認為是違法作假帳，僅4%認為是申報錯誤或漏報；投給侯友宜的民眾，有36%認為是違法作假帳，也高於19%認為是申報錯誤；而投給柯文哲的民眾，則有47%認為是單純申報錯誤、漏報，高於15%認為是違法作假帳，有38%無法判斷。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年9月11日至9月18日晚間18：30至22：00，共接觸1,014位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為185位，拒訪率為18.2%，最後成功訪問有效樣本829位（市話420、手機409），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。