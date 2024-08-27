台南警長拜會台南市商業總會　宋俊明親自接待交流治安議題

▲台南市警局局長林國清，27日早上拜會台南市百工百業的商業總會，由理事長宋俊明親自接待，對治安議題進行交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局局長林國清，27日早上拜會台南市百工百業的商業總會，由理事長宋俊明親自接待，宋理事長也邀約商業總會三位副理事長蕭世芳、許至椿、朱炳杭、吳勝智監事召集人一起陪同與會。

商會總會是全台南112個各基層公會組成，來自各行各業，可說是中小企業主的團體組織，一個城市經濟成長的一顆引擎。

新到任不久的林國清局長，言談中也發自內心的誓死維護社會治安的決心，讓毒、賭、詐、騙消聲匿跡於宜居的文化古都府城，讓各努力打拼經濟發展的中小企業能安心、放心，也堅決表示警察局對各轄區治安工作上的全力以赴，也說明警察絕克盡職守，守護大家生命財產安全，順便提到期望警、民合作，遇不法分子行使違法的行徑，能警民合作，做友善通報，共同打擊犯罪，讓我們所愛的城市，市民們安居樂業過好生活。

宋俊明理事長也肯定林國清局長對台南市治安所下的功夫，雖有零星個案發生，但治安還算是平穩的，相對地治安好，也是安定民心的基石，百工百業除盡本份努力拼經濟外，也希望中小企業主在周遭環境下也能跟轄區警分局做連結，盡社會責任隨時有好的互動，努力減少治安事件發生而防範於未然，正所謂警力有限、民力無窮，林國清局長和藹可親，是位愛基層的好長官，宋理事長本身也是擔任台南市巡守大隊大隊長，全台南市約7000多個巡守隊員，也都在各個社區排班巡邏保衛社區安全，因此也祈望在林局長的帶領之下，身為台南警職的同仁們，相信台南治安不只是好，而是更好、最好，面對不法分子決不手軟，破案的戰鬥力也是六都的急先鋒。

在場所有人，大家都一致口徑認同，警民同心、其利斷金，讓毒、賭、詐驅逐於台灣海峽之外，市民們都能安全、安心、平安過好生活。