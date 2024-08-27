2024台南台語月「台語起磅(khí-pōng)」　五大主題超過20場活動9／7開跑！

▲2024年台南台語月將在9月7日起正式起跑！活動超過20場活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年台南台語月將在9月7日起正式起跑！市府規劃「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入台南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列，超過20場活動。

為了展現台語的多樣風貌與應用，台南台語月今年也首度攜手在地職棒球隊「統一7-ELEVEn獅」，推出「棒球哇咧獅」聯名企畫，將於9月19日球賽，邀請金曲歌王謝銘祐老師帶來開場演出，並結合比賽，規劃多項台語互動遊戲，當日入場觀賽可獲得限量聯名紀念品。

「2024台南台語月」將於9/7於吳園藝文中心辦理復古主題市集揭開序幕，當天晚間更將舉辦開幕音樂會，由「台南妹仔」周佳穎擔任主持人，表演陣容包括農村武裝青年、百合花樂團、蘭花刀、黃玠與王榆鈞等多組金曲樂團，邀請大家在秋日午後齊聚吳園藝文中心共襄盛舉。

台南市副市長葉澤山出席宣告記者會時強調，台南作為台灣文化重鎮，推廣、保存台語文化責無旁貸，因此持續透過各類型的母語推廣活動，讓民眾了解並關心母語的保存與傳承。台南台語月今年邁入第6年，為全國第一個以「語言文化」為主題的藝文活動。本屆主題設定為「台語起磅(khí-pōng)」，希望透過一系列的活動規劃，帶領民眾從生活議題出發，讓台語融入日常。

文化局表示，「起磅」一詞除了指磅秤秤桿因重物而上揚的情境，也形容車輛或機械發動運行，引申為事物和活動開始及其他更有趣的意涵，這也正是台語的魅力，希望台語文化能隨著這次活動再度起磅、蓬勃發展。今年活動包含「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入台南舊光景」、「棒球哇咧獅」等五大系列，超過20場次活動，帶出台語在台南的豐富生命力。

文化局進一步說明，「市井潮語」系列由「阿伯樂戲工場」、「鐵支路邊創作體」等五個在地傑出演藝團隊演繹《大煙之下》、《狂人教育*台語版》、《烏龍の中藥診所》、《微醺-三部曲》、《台語博士-王育德的故事》等劇碼，其中鐵支路邊創作體的《狂人教育*台語版》為首次以台語搬演前衛劇作家寺山修司的經典作品，展現越在地越國際的跨文化的國際交流；「行入台南舊光景」則以城市走讀為主，設計了五條路線，帶領民眾認識「巷仔內」的台語，主題涵蓋娛樂、飲食、紡織、美容、菜市場、民俗等。

此外，今年適逢王育德博士100周年冥誕，文化局特別與國立成功大學台灣語文測驗中心等單位合作舉辦「2024年紀念王育德博士國際研討會」，以紀念王育德博士在台語領域的卓越貢獻。2024台南台語月活動將於9月7日起至9月22日舉行，更多活動詳情請上「台南台語月」官方粉絲專頁查詢。