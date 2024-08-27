18歲少女登船遭「螺旋槳打中」慘死！　父親目睹全程

▲紐澤西州一名少女遭螺旋槳打中死亡。（示意圖／達志影像／示意圖）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州一名18歲女子日前跟家人在海邊戲水，當時她準備從一個木筏跨上遊艇時，不慎遭遊艇的螺旋槳擊中，當場被肢解，傷重死亡，而當時在船上的家人目睹全程。

根據《每日郵報》報導，18歲的澤娜（Zeina Mahafzah）25日跟著家人一起到紐澤西州海洋郡（Ocean County）的海邊遊玩，在下午4時30分左右，澤娜乘坐在一艘連接著遊艇的木筏上，準備跳回遊艇上，沒想到悲劇就在此刻發生。

當時澤娜的爸爸正駕駛著遊艇，澤娜試圖登船時，卻發生意外直接被遊艇的螺旋槳打中，傷勢嚴重當場死亡。消息人士指出，當時澤娜幾乎是被肢解，船上的人也都目睹了整個過程。

目前警方正在調查意外發生原因，確認是否有人為疏失。