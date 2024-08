18歲少女登船遭「螺旋槳打中」慘死！　父親目睹全程

▲紐澤西州一名少女遭螺旋槳打中死亡。(示意圖/達志影像/示意圖)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐澤西州一名18歲女子日前跟家人在海邊戲水,當時她準備從一個木筏跨上遊艇時,不慎遭遊艇的螺旋槳擊中,當場被肢解,傷重死亡,而當時在船上的家人目睹全程。

根據《每日郵報》報導,18歲的澤娜(Zeina Mahafzah)25日跟著家人一起到紐澤西州海洋郡(Ocean County)的海邊遊玩,在下午4時30分左右,澤娜乘坐在一艘連接著遊艇的木筏上,準備跳回遊艇上,沒想到悲劇就在此刻發生。

當時澤娜的爸爸正駕駛著遊艇,澤娜試圖登船時,卻發生意外直接被遊艇的螺旋槳打中,傷勢嚴重當場死亡。消息人士指出,當時澤娜幾乎是被肢解,船上的人也都目睹了整個過程。

目前警方正在調查意外發生原因,確認是否有人為疏失。

Teenage girl killed in New Jersey rafting accident after being hit by boat propeller https://t.co/SGtnhYgOTd pic.twitter.com/ScBHipZDqx