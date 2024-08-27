祖克柏承認了！　控拜登政府施壓Meta要求審查言論

▲臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

臉書創辦人、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）26日致函眾議院司法委員會提到，拜登政府曾於2021年進行施壓Meta，要求其審查刪除與新冠疫情大流行相關內容，「我強烈認為，不應為了政府施壓而在社群守則方面做出妥協，若類似狀況再度發生，我們已準備好反擊」。

國會山報、金融時報等報導，祖克柏指責拜登政府在新冠疫情方面對臉書施壓，這封給眾議院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）的信也被公開在社群媒體上。

祖克柏在信中指出，拜登政府多名高階官員2021年反覆施壓Meta，要求進行審查刪除與新冠疫情相關的貼文，包括幽默或是諷刺的內容，「我認為政府的施壓是錯的，我很遺憾我們沒能更直言不諱地表達出來。我強烈認為，我們不應該因為任何來自政府的壓力，而在社群守則上做出妥協，如果類似事情再度發生，我們已準備好反擊」。

不只是新冠疫苗相關內容，祖克柏也說，公司不該在2020年大選之前審查紐約郵報針對涉及總統拜登家人的相關報導，相關內部政策流程已經更新。他提到，在今年的美國大選打算保持政治中立。祖克柏這些話意外公開承認，白宮曾試圖影響社群媒體內容審查機制。

白宮對此並未做出立即回應。眾議院司法委員會共和黨人27日晚間發文，把祖克柏這封信形容成言論自由的重大勝利，「祖克柏剛剛承認3件事：第一，拜登與賀錦麗政府施壓臉書審查美國人。第二，臉書審查美國人。第三，臉書扼殺杭特（Hunter Biden）筆電的新聞」。