中國2027年做好侵台準備　美智庫：對美國勝出區域衝突「沒信心」

▲解放軍東部戰區向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）一份國防戰略報告指出，由於中國20年來致力發展軍事實力，許多領域正在超越美國，導致美國在西太平洋不再具有軍力優勢，「在與中國的區域衝突中，我們對於美國能否勝出，沒有信心。」

這份報告是由美國國會「國家防衛戰略委員會」7月底提出後，交由蘭德公司（RAND）分析與出版，並將提交給國會及總統參考。

報告指出，中國在西太平洋的軍力優勢，有許多方面都在超越美國，包括國防生產、軍隊規模、軍事能力，此趨勢幾乎肯定會持續下去，若華府不做出重大變革，軍力平衡將持續向中國傾斜。由於非機密報告無法詳述具體內容，但「同意前美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）今年3月在國會的證詞」。

當時，阿基里諾表示，中國解放軍在陸、海、空、太空、網路與資訊作戰的擴張規模，是二戰以來前所未見。所有跡象顯示，解放軍將依照習近平指示，在2027年前做好侵台準備。美國必須嚴肅看待，並且準備好遏止北京侵台，因為台灣對於美國國安利益，至關重要。

此外，中國正在大幅增強戰略力量規模，試圖消除美國優勢，包括水下作戰能力、資訊作戰能力，在太空及網路作戰方面，也已建立與美國相當或接近的能力，可能藉此破壞美國重要基礎建設，包括電腦網路、衛星與相關支援系統等，阻止或妨礙美國介入區域衝突。

如果此趨勢持續下去，中國各領域軍力都將超越美國，成為冷戰高峰以來，華府不曾面臨的挑戰。