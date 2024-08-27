　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國2027年做好侵台準備　美智庫：對美國勝出區域衝突「沒信心」

▲▼中國人民解放軍東部戰區 (PLA) 地面部隊向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

▲解放軍東部戰區向台灣海峽進行遠程實彈演習。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）一份國防戰略報告指出，由於中國20年來致力發展軍事實力，許多領域正在超越美國，導致美國在西太平洋不再具有軍力優勢，「在與中國的區域衝突中，我們對於美國能否勝出，沒有信心。」

這份報告是由美國國會「國家防衛戰略委員會」7月底提出後，交由蘭德公司（RAND）分析與出版，並將提交給國會及總統參考。

報告指出，中國在西太平洋的軍力優勢，有許多方面都在超越美國，包括國防生產、軍隊規模、軍事能力，此趨勢幾乎肯定會持續下去，若華府不做出重大變革，軍力平衡將持續向中國傾斜。由於非機密報告無法詳述具體內容，但「同意前美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）今年3月在國會的證詞」。

當時，阿基里諾表示，中國解放軍在陸、海、空、太空、網路與資訊作戰的擴張規模，是二戰以來前所未見。所有跡象顯示，解放軍將依照習近平指示，在2027年前做好侵台準備。美國必須嚴肅看待，並且準備好遏止北京侵台，因為台灣對於美國國安利益，至關重要。

此外，中國正在大幅增強戰略力量規模，試圖消除美國優勢，包括水下作戰能力、資訊作戰能力，在太空及網路作戰方面，也已建立與美國相當或接近的能力，可能藉此破壞美國重要基礎建設，包括電腦網路、衛星與相關支援系統等，阻止或妨礙美國介入區域衝突。

如果此趨勢持續下去，中國各領域軍力都將超越美國，成為冷戰高峰以來，華府不曾面臨的挑戰。

ET快訊
快訊／「黑悟空概念股」續噴！　2大廠再攻漲停
快訊／大貨車吊臂沒收！扯落紅綠燈　桃園上班車流塞爆
快訊／海龍風電CO2外洩　19歲男宣告不治
虎航冬季促銷「單程799元起」！　限2天開搶
快訊／剴剴虐死案　女社工「過失致死」起訴！
台中一家4口電費2.5萬！　台電抓到原因
最大規模襲擊！「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭
她常蹺課打工「苦讀微積分考98」　師問一句話竟當掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國2027年做好侵台準備　美智庫：對美國勝出區域衝突「沒信心」

Uber違法「傳司機個資」回美國！　遭荷蘭重罰103億

冰島冰洞突崩塌！觀光團4遊客被落冰擊中　1死1傷2失蹤

俄軍「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭　摧毀能源設施釀7死

各國「小籠包指數」看物價！台北不是最便宜　倫敦320元只能買4顆

跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

道瓊創歷史新高！　小漲65點

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

吊車逆向「撞上休旅車」　逢甲商圈民眾嚇壞圍觀

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

中國2027年做好侵台準備　美智庫：對美國勝出區域衝突「沒信心」

Uber違法「傳司機個資」回美國！　遭荷蘭重罰103億

冰島冰洞突崩塌！觀光團4遊客被落冰擊中　1死1傷2失蹤

俄軍「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭　摧毀能源設施釀7死

各國「小籠包指數」看物價！台北不是最便宜　倫敦320元只能買4顆

跟進美國！　加拿大對中國製電動車「課徵100%關稅」

中國鑽美出口管制漏洞　突破封鎖「取得AI先進晶片算力」

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

道瓊創歷史新高！　小漲65點

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

加拿大對中國電動車徵100%關稅　陸使館斥：完全損人不利己

義昌興建設堅持走屬於自己的建築之路　期待未來「講義」待續

周四變天全台有雨　專家示警：天氣最不穩定的一天

竹市「一日學校」9／22登場　日台師資帶孩子拓展視野

前冠軍蒂姆結束大滿貫最後一舞　美網三盤不敵謝爾頓

「黑悟空概念股」續噴！承啟、青雲再攻漲停　猴子帶動板卡同樂

新一代「大通G10 7人座MPV」現身！空間爽度更勝台灣G50

「求摸頭男」汐止出沒！找落單小孩幫忙引家長憂心　警介入調查

處理私事期間拒領薪1.28億！經紀人說未見過　達比修有解釋

快訊／永豐金前董座何壽川違法放貸三寶集團案　二審判8年8月

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

國際熱門新聞

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

俄空襲烏15州　狂炸能源設施斷水電　

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

機場安檢大拍「托盤美學照」　外媒怒批

俄羅斯「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭

超正女博士虐嬰！6周嬰「頭被砸碎」慘死

北韓罕見不滿北京　反對邊境廣播站

Telegram創辦人被逮捕　馬克宏回應了

與台斷交後損失13.7億　宏都拉斯上百蝦農倒閉

加州20年首見夏季降雪

道瓊創歷史新高！　小漲65點

中國鑽美出口管制漏洞　取得AI先進晶片算力

冰島冰洞突崩塌　觀光團1死1傷2失蹤

川普痛批ABC假新聞　暗示恐爽約總統大選辯論

更多熱門

相關新聞

Uber違法傳司機個資回美國　荷蘭重罰103億

Uber違法傳司機個資回美國　荷蘭重罰103億

荷蘭資料保護局（DPA）指出，叫車平台優步（Uber）違反歐盟規定，將歐洲Uber司機的個人數據發送回美國，開罰2.9億歐元。

跟進美國　加拿大對中國製電動車徵100%關稅

跟進美國　加拿大對中國製電動車徵100%關稅

日防衛省：中國軍機首度侵入日本領空達2分鐘

日防衛省：中國軍機首度侵入日本領空達2分鐘

中國鑽美出口管制漏洞　取得AI先進晶片算力

中國鑽美出口管制漏洞　取得AI先進晶片算力

人生要有多黑暗才能生出《黑神話》？

人生要有多黑暗才能生出《黑神話》？

關鍵字：

美中台兩岸台海中國美國軍力國防印太

讀者迴響

熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

國產車自製率新制這2款新車也中槍

驚爆！　蔡壁如涉申報假帳破百萬

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　網曝原因

花蓮住飯店雙人房　睡2晚竟只要18元

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

珊珊開眼了！　大迴轉路徑曝

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面