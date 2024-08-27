打詐國家隊誰是豬隊友？　TPOC揭數據「3部會」最顧人怨

記者黃翊婷／綜合報導

「打詐新四法」今年8月上路，總統賴清德日前表示，行政院已提出打詐綱領2.0，明年預算達73億元，是今年預算的4.8倍，打擊詐騙將會更有力道。不過，TPOC台灣議題研究中心近日公布一份調查資料，究竟哪個政府單位在打詐工作上最惹民怨，結果顯示數位發展部負面聲量高達1.2萬則，網路好感度（P／N值）僅0.35，其次為國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會。

▲數位發展部在打詐議題方面的網路討論度負面聲量最高。（資料照／記者謝婷婷攝）

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集被賴清德點名的「檢、警、調、憲、海關、海巡、數位、金融及電信」等單位的網路輿情聲量數據，分析今年以來相關單位在詐騙、打詐議題方面的網路討論度，並於22日公布調查結果，究竟哪個政府單位在打詐工作上最惹民怨，其中數位發展部負面聲量最高，達到1.2萬則，網路好感度（P／N值）僅0.35。

▲打詐相關單位的網路正負面聲量與好感度。點圖可放大。（圖／翻攝自TPOC台灣議題研究中心網站）

其次為國家通訊傳播委員會（NCC），負面聲量達5615則，網路好感度0.33；排行第三名的是金融監督管理委員會，負面聲量達5080則，網路好感度0.71。其他依序為警政署（4333則）、調查局（2407則）、檢察署（1807則）、關務署（883則）、海巡署（546則）、憲指部（118則），網路好感度均低於1。

TPOC進一步分析數位發展部、國家通訊傳播委員會的負面聲量部分，認為兩部會之所以會引發民怨，原因包含藍綠白立委在質詢時，批評數發部花大錢試圖從源頭防堵詐騙，打詐成效卻不彰；NCC則是挨批無力監管電信業者，讓電信業者的合作對象將未實名的「軟號」販售給詐團，甚至傳出有業者在合法掩護之下非法製作「黑莓卡」、「比特卡」等漫遊及國內網卡，因而遭到炎上。

另外，TPOC發現，從網路數據看來，民眾對於頻繁接到詐騙電話、詐騙簡訊、網路詐騙訊息等狀況感到厭惡，因此將矛頭指向主責「通訊流」打詐的數位發展部和國家通訊傳播委員會，就連電信業者也中鏢，國內三大電信業者遠傳電信好感度高達1.89居冠，台灣大哥大0.55，中華電信總聲量高達1.6萬則，好感度卻只有0.38。

TPOC表示，作為通訊端主管機關的數位發展部和國家通訊傳播委員會，必須加強對電信業者的監管，真正落實政府的打詐承諾，否則光空喊打詐口號，台灣「詐騙之島」的惡名恐怕永遠無法洗刷。