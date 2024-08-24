1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

▲1人搞倒1家銀行！挪用15億投入殺豬盤 美銀行高層遭判24年監禁（圖／翻攝自Google 地圖）

圖、文／CTWANT

美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前執行長漢尼斯（Shan Hanes）因捲入一場「殺豬盤」詐騙，私下挪用銀行4700萬美元（折合新台幣約15億元）的資金，最終被判處24年監禁。而也因為這起事件，最終導致Heartland Tri-State銀行的倒閉。

根據《The Verge》報導指出，「殺豬盤」詐騙近幾年在美國十分猖獗，其操作手法通常是詐騙者通過社交媒體、約會軟體與受害者接觸，透過這樣的方式逐步建立關係，然後引誘他們進行加密貨幣投資。漢尼斯就是在這樣的情境下遭到詐騙。

報導中提到，2023年5月到6月，漢尼斯利用自己的職權，從銀行盜取資金，進行11次電匯轉賬。除此之外，他甚至挪用當地教堂、投資俱樂部以及他女兒的大学儲蓄帳戶中的資金。而原本期許可以獲得巨額回報的漢尼斯，最終是一毛錢都沒有拿回來。

雖然當時Heartland Tri-State銀行有受到聯邦存款保險公司（FDIC）的保險保障，但由於金額過大，最終還是因為漢尼斯的行為，成為2023年倒閉的五家銀行之一。

美國檢察官布魯巴赫（Kate E. Brubacher）在一份聲明中表示，漢尼斯的貪婪毫無止境，不僅違反其職業道德，也背叛了他的朋友、家人，同時也違反聯邦法律。布魯巴赫也強調，漢尼斯的非法行為，不僅摧毀了Heartland銀行，還動搖了人們對金融機構的信任。

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