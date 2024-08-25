新北女加投資群組慘了！1個月遭詐千萬　配合警逮2車手止血

記者張君豪／新北報導

8月5日新北市汐止警分局接獲轄區沈女（47歲）報案，被害人表示因加入LINE投資群組遭到詐騙，前後陸續提領現金交付車手，發現後來無法領回獲利，總計遭詐騙新台幣1千餘萬元，無奈向警方求助；警方指示沈女繼續配合詐團命令交付現金，6日19時許在樟樹二路255號前逮捕兩名車手張男（64歲）、蘇男（30歲）並查獲毒咖啡包

▲汐止警方在樟樹路逮捕監控、取款兩車手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



警方調查，沈女今年6月間加入LINE股票投資群組後，陸續透過面交現金方式給詐團理財專員，光是1個月就交出多達1千餘萬元現金，沈女還沉浸在投資致富的不實幻想中，直到8月初想要獲利了結時，詐團陸續要她補稅並繳納大筆手續費，她才發現自己遇到詐騙集團。





沈女報警後，隔天詐團還派車手約她面交現金，警方派遣大批警力到場監控，6日19時在樟樹二路逮捕取款、監控車手，兩人落網後拒供述車手頭及先前贓款流向，警訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。



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