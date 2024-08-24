　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女清潔工遭騙210萬！金山警方逮到車手　才知已得手2000萬

▲▼女清潔工被騙210萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女清潔工被騙210萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市政府警察局金山分局金山派出所23日破獲一起詐騙案，李姓女清潔工誤信詐團話術，以為投資虛擬貨幣可以獲得高額獲利，陸續投入了210萬餘元。警方逮捕許姓車手後，24日依照詐欺罪嫌送辦。

受害人李女表示，她在本月中在社群網站上，收到一則暱稱為「鯨魚安慰了大海」的。犯嫌以投資虛擬貨幣為名，指派許男與李女見面、簽約，並在2次見面時，分別交易了110萬、100萬元。

簽訂契約以後，許男還將高於市價的泰達幣賣給李女，並將泰達幣轉入自己控制的電子錢包。李女隨後將這兩筆泰達幣轉入犯嫌提供的假投資平台。

▲▼女清潔工被騙210萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲女清潔工被騙210萬元，警方追查後發現，受害者不只一人，詐騙金額超過2,000萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

不過，李女眼見獲利，打算將錢領出來，卻遲遲無法提領，懷疑是遭到詐騙，於是向派出所報案，並協助警方順利逮人。

警方趁著許男在火車站與被害人李女交易時設伏，當場將人逮捕，並且查扣了交易收據、帳本及手機等證物，全案依詐欺及違反洗錢防制法，移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，除了李女以外，還有10多名被害人，詐騙金額高達2,000萬餘元，目前案件正在擴大追查當中。

金山分局呼籲民眾，詐騙集團常以「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等語言引誘民眾，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入詐騙集團設下的投資陷阱。如有疑慮，民眾可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。

ET快訊
他半年內「2度上廁所昏倒」！醫揭主因：中年人較常見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

白目直播主農曆七月深夜「搞鬼」嚇人　遭警依社維法送辦

女清潔工遭騙210萬！金山警方逮到車手　才知已得手2000萬

快訊／泰山工廠大火！火勢蔓延「快燒到第4間」　負責人衝火場被攔

阿里山登山意外！女客滑落20公尺邊坡

怎麼撞的？小客車換車道「被學長撞飛」　整車橫插分隔島畫面曝

辣妹約看夜景變噩夢！醒來「人在摩鐵」崩潰掙扎　2惡狼輪流逞慾

吃麵「沒被請雞塊」暴怒！蘇澳屁孩撂人砍傷老闆　警逮8人送辦

爭家產！衝弟弟家刀砍傷弟媳、2姪女　雲林冷血男遭聲押

大台中好人好事代表頒獎　「臉上膠帶沒了」帥氣中捷長髮哥成焦點

無業男當街襲胸3妙齡女　警方逮人...他裝傻詭辯：忘記了！

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

《RM》PD一進場「大摔倒」搶鏡XD　錫辰拿鑼打羽球「咚！」以為辦喜事

高清無碼影片曝！母獅發情「一天激戰40次」　壽山動物園：快來看

白目直播主農曆七月深夜「搞鬼」嚇人　遭警依社維法送辦

女清潔工遭騙210萬！金山警方逮到車手　才知已得手2000萬

快訊／泰山工廠大火！火勢蔓延「快燒到第4間」　負責人衝火場被攔

阿里山登山意外！女客滑落20公尺邊坡

怎麼撞的？小客車換車道「被學長撞飛」　整車橫插分隔島畫面曝

辣妹約看夜景變噩夢！醒來「人在摩鐵」崩潰掙扎　2惡狼輪流逞慾

吃麵「沒被請雞塊」暴怒！蘇澳屁孩撂人砍傷老闆　警逮8人送辦

爭家產！衝弟弟家刀砍傷弟媳、2姪女　雲林冷血男遭聲押

大台中好人好事代表頒獎　「臉上膠帶沒了」帥氣中捷長髮哥成焦點

無業男當街襲胸3妙齡女　警方逮人...他裝傻詭辯：忘記了！

90後夫妻鬧離婚！名牌包不爭卻搶「13隻烏龜」撫養權　判決出爐

白目直播主農曆七月深夜「搞鬼」嚇人　遭警依社維法送辦

貓空就有向日葵！明鏡池畔開得茂盛　順遊賞茶新路線、竹柏參道

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

相關新聞

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前執行長漢尼斯（Shan Hanes）因捲入一場「殺豬盤」詐騙，私下挪用銀行4700萬美元（折合新台幣約15億元）的資金，最終被判處24年監禁。而也因為這起事件，最終導致Heartland Tri-State銀行的倒閉。

被騙1600萬報警！神勇「吊嘎仔阿北」逮人

被騙1600萬報警！神勇「吊嘎仔阿北」逮人

男遭騙207萬再約面交180萬解除帳號 枋寮警查獲4車手

男遭騙207萬再約面交180萬解除帳號 枋寮警查獲4車手

詐團假冒大陸公安狂騙上千萬

詐團假冒大陸公安狂騙上千萬

搶到吉伊卡哇悠遊卡　收貨「變鋁箔包」！網轟詐騙

搶到吉伊卡哇悠遊卡　收貨「變鋁箔包」！網轟詐騙

關鍵字：

清潔工詐騙車手虛擬幣

讀者迴響

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面