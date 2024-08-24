女清潔工遭騙210萬！金山警方逮到車手　才知已得手2000萬

▲女清潔工被騙210萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市政府警察局金山分局金山派出所23日破獲一起詐騙案，李姓女清潔工誤信詐團話術，以為投資虛擬貨幣可以獲得高額獲利，陸續投入了210萬餘元。警方逮捕許姓車手後，24日依照詐欺罪嫌送辦。

受害人李女表示，她在本月中在社群網站上，收到一則暱稱為「鯨魚安慰了大海」的。犯嫌以投資虛擬貨幣為名，指派許男與李女見面、簽約，並在2次見面時，分別交易了110萬、100萬元。

簽訂契約以後，許男還將高於市價的泰達幣賣給李女，並將泰達幣轉入自己控制的電子錢包。李女隨後將這兩筆泰達幣轉入犯嫌提供的假投資平台。

▲女清潔工被騙210萬元，警方追查後發現，受害者不只一人，詐騙金額超過2,000萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）



不過，李女眼見獲利，打算將錢領出來，卻遲遲無法提領，懷疑是遭到詐騙，於是向派出所報案，並協助警方順利逮人。

警方趁著許男在火車站與被害人李女交易時設伏，當場將人逮捕，並且查扣了交易收據、帳本及手機等證物，全案依詐欺及違反洗錢防制法，移送基隆地檢署偵辦。

警方調查，除了李女以外，還有10多名被害人，詐騙金額高達2,000萬餘元，目前案件正在擴大追查當中。

金山分局呼籲民眾，詐騙集團常以「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等語言引誘民眾，吹噓不合理的獲利，使民眾掉入詐騙集團設下的投資陷阱。如有疑慮，民眾可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。