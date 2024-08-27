上海鼎泰豐發聲：蘇州、無錫等18間門市正常營運

▲上海鼎泰豐強調，旗下18間門市不受影響。（圖／取自鼎泰豐）

記者柯沛辰／綜合報導

北京「鼎泰豐」26日宣布關閉中國北京、天津、青島、廈門、西安等14間華北地區分店。對此，上海廣成餐飲管理有限公司特別發出聲明，強調鼎泰豐上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳等18間門市不受影響，依舊正常營運。

北京恆泰豐餐飲有限公司26日表示，公司營業執照20年期限屆滿，董事會決議不再展延，因此鼎泰豐台灣總部提前終止品牌授權，將在10月31日前陸續關閉包括北京、天津、青島等華北地區14間門市。

據悉，有800名員工面臨資遣，算上商場違約金等賠償，初估將花費6000萬人民幣（約新台幣2.6億元）。對此，鼎泰豐台灣總部表示，已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

原先鼎泰豐在陸港澳共有38家分店，如今關閉華北地區14間店，還有24間店。其中，鼎泰豐位在上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳共18家門市，目前由上海廣成餐飲管理有限公司負責經營管理，因此不受影響。

為此，上海廣成特別發聲明強調，「有關北京恆泰豐餐飲有限公司經營調整及後續善後處理與其無任何關聯，特此聲明！」