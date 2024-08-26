北京鼎泰豐為何退出陸華北市場　揭秘董事會最後「差一票」原因

▲ 北京鼎泰豐14家分店陸續關閉，整體10/31走入歷史 。（圖／北京鼎泰豐提供）

記者任以芳／北京報導

北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）宣佈今（26）日陸續結束大陸華北14家門店，10月31日吹熄燈號。北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤受訪時也證實此事，他透露關鍵原因是，公司營業執20年期限到期，董事會最終只「差一票」未達成「延展」執照的共識。至於為何差一票？主要考量大陸餐飲市場競爭激烈和景氣下行等因素，是董事會最終意見不一的最大關鍵。

老品牌北京鼎泰豐今宣布，將於10月31日共14家分店退出整個華北市場，震撼大陸餐飲市場。目前，台北鼎泰豐在大陸有兩大事業夥伴，負責華東華南區上海鼎泰豐團隊，共18家分店「不受影響」，照常營業；北京恆泰豐餐飲有限公司則是負責華北地區，共14家分店將於10月31日走入歷史，正式吹熄燈號。

▲北京鼎泰豐主要20年營業執照到期，董事會最終差一票「不延展」執照，決定結束經營。（圖／記者任以芳攝）

老品牌北京鼎泰豐退出華北市場

20年北京鼎泰豐品牌為何吹熄燈號？北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤受訪也透露，因公司營業執照20年到期，需要公司所有董事一致同意，才能延展。

楊炳坤進一步說，「今年8月3號到期前召開臨時董事會，經過不斷的協調溝通，因為某『一位』董事不同意，無法得到全體董事一致通過可續展必要條件，按照公司法規定15天內我們必須要召開及董事會，成立清算小組。」

表面上「差一票」是關鍵，實際背後原因卻反應大陸整體餐飲市場下行的現況，疫情三年是最大致命傷，不只是台資企業，包括許多陸資餐飲經營情況十分辛苦。

疫情前，北京鼎泰豐業績穩定。楊炳坤也介紹，過去北京鼎泰豐外國客佔20到30%主要客源，現在陸續離開大陸，加上疫情後，大陸整體餐飲大環境都不景氣，即使疫情期間損益兩平，2023年疫情結束後大陸出現報復性消費，同比業績表現不錯，2024年上半年業績又下滑，即使暑期7、8旺季疫情業績又回升，還是沒有達到理想。

「消費者開始精打細算，注重CP值，是最直接的原因。」楊炳坤也指出，「這是很自然投資行為或是對市場反應，最後（某一位董事）不投贊成票，我們尊重董事會最終決議。」

▲北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤也表示，妥善處理所有責任，不讓消費者、 員工失望。（圖／記者任以芳攝）

「消費者權益、員工去留」北京鼎泰豐妥善處理

北京鼎泰豐在華北地區共有14家門店，分別是：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華•海信廣場 VILLAGE 店、海信廣場店，和西安 SKP店、廈門磐基店。

上述店面將於10月31日陸續關閉，楊炳坤也指出，北京鼎泰豐秉持負責任態度，目前有三大處理方向，一、針對顧客儲值卡後續處理，二、妥善處理員工資遣費和去留，三、妥善處理商場與店面相關提前解約合約事項。

楊炳坤指出，「我們許多資深員工，總部有800人，大部分超過40%到50%都是5年以上約功，按照大陸勞工資遣的規定，我們都會按照法規來執行。」

他也補充說，所有員工去留部分，北京鼎泰豐有很多老員工，資遣結算也需要一定作業時間，所有員工也於七月底前陸續通知，並且調查去留意願，妥善安排每一位員工的轉職或資遣的需求。

▲北京鼎泰豐走過20年歲月，累積許多老顧客以及接待各界名人來消費。（圖／記者任以芳攝）

「暫時」說再見？北京鼎泰豐20年接待無數名人

北京鼎泰豐今對外正式宣布10月31日吹熄燈號，震驚所有台商圈，對於他們來說，鼎泰豐不只是洽商聚會，也是一解思鄉之情的地方。華北地區台商得知消息後直呼，「天啊！公司換個老闆我都沒這麼難過。」

回顧北京鼎泰豐20年歲月，擁有許多死忠老顧客。舉例，北京總店漁陽店來過許多影視和政商名人，走進店面左邊名人牆紀錄點點滴滴。香港演員周潤發、黎明、梁家輝、趙雅芝，台灣歌手蔡琴等都來過；中國歐盟商會主席伍德克、大陸知名物理學家楊振寧，許多外國駐華大使館人員也把鼎泰豐當成宴請外賓貴客好地方。

老顧客喜歡北京鼎泰豐，還是無法改變大陸整體餐飲大環境影響，根據數據統計，大陸2024年上半年餐飲門店關閉數量超過百萬，幾乎趕上2023年全年數據，是2022年全年餐飲註銷門店的2倍數量。

舉例台資企業呷哺呷哺去年虧損2億元（單位：人民幣，同下），陸資連鎖店茶飲「奈雪的茶」預計虧損約為4.2億元至，瑞幸咖啡利潤同比去年下滑了50%，還有知名品牌味千拉麵、西貝、太二酸菜魚等都遇到經營瓶頸。

外界也觀望餐飲市場到谷底還次有反彈可能性，主要目前供需無法平衡也是問題，經過不斷盤整，留下體質好的餐飲市場，但需要付出極大資金和耐心，許多投資人也在等最佳時間「重新」入市，

楊炳坤也指出，「大陸內需整體消費能力都在觀望，過去我們（北京鼎泰豐）也經營20多年，一切都要時間驗證，未來依然看好大陸市場，有信心不是悲觀看待。」