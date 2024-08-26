　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京鼎泰豐為何退出陸華北市場　揭秘董事會最後「差一票」原因

▲▼ 北京鼎泰豐14家分店陸續關閉，整體10/31走入歷史 。（圖／北京鼎泰豐提供）

▲ 北京鼎泰豐14家分店陸續關閉，整體10/31走入歷史 。（圖／北京鼎泰豐提供）

記者任以芳／北京報導

北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）宣佈今（26）日陸續結束大陸華北14家門店，10月31日吹熄燈號。北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤受訪時也證實此事，他透露關鍵原因是，公司營業執20年期限到期，董事會最終只「差一票」未達成「延展」執照的共識。至於為何差一票？主要考量大陸餐飲市場競爭激烈和景氣下行等因素，是董事會最終意見不一的最大關鍵。

老品牌北京鼎泰豐今宣布，將於10月31日共14家分店退出整個華北市場，震撼大陸餐飲市場。目前，台北鼎泰豐在大陸有兩大事業夥伴，負責華東華南區上海鼎泰豐團隊，共18家分店「不受影響」，照常營業；北京恆泰豐餐飲有限公司則是負責華北地區，共14家分店將於10月31日走入歷史，正式吹熄燈號。

▲▼ 北京鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐主要20年營業執照到期，董事會最終差一票「不延展」執照，決定結束經營。（圖／記者任以芳攝）

老品牌北京鼎泰豐退出華北市場

20年北京鼎泰豐品牌為何吹熄燈號？北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤受訪也透露，因公司營業執照20年到期，需要公司所有董事一致同意，才能延展。

楊炳坤進一步說，「今年8月3號到期前召開臨時董事會，經過不斷的協調溝通，因為某『一位』董事不同意，無法得到全體董事一致通過可續展必要條件，按照公司法規定15天內我們必須要召開及董事會，成立清算小組。」

表面上「差一票」是關鍵，實際背後原因卻反應大陸整體餐飲市場下行的現況，疫情三年是最大致命傷，不只是台資企業，包括許多陸資餐飲經營情況十分辛苦。

疫情前，北京鼎泰豐業績穩定。楊炳坤也介紹，過去北京鼎泰豐外國客佔20到30%主要客源，現在陸續離開大陸，加上疫情後，大陸整體餐飲大環境都不景氣，即使疫情期間損益兩平，2023年疫情結束後大陸出現報復性消費，同比業績表現不錯，2024年上半年業績又下滑，即使暑期7、8旺季疫情業績又回升，還是沒有達到理想。

「消費者開始精打細算，注重CP值，是最直接的原因。」楊炳坤也指出，「這是很自然投資行為或是對市場反應，最後（某一位董事）不投贊成票，我們尊重董事會最終決議。」

▲▼ 北京鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤也表示，妥善處理所有責任，不讓消費者、 員工失望。（圖／記者任以芳攝）

「消費者權益、員工去留」北京鼎泰豐妥善處理

北京鼎泰豐在華北地區共有14家門店，分別是：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華•海信廣場 VILLAGE 店、海信廣場店，和西安 SKP店、廈門磐基店。

上述店面將於10月31日陸續關閉，楊炳坤也指出，北京鼎泰豐秉持負責任態度，目前有三大處理方向，一、針對顧客儲值卡後續處理，二、妥善處理員工資遣費和去留，三、妥善處理商場與店面相關提前解約合約事項。

楊炳坤指出，「我們許多資深員工，總部有800人，大部分超過40%到50%都是5年以上約功，按照大陸勞工資遣的規定，我們都會按照法規來執行。」

他也補充說，所有員工去留部分，北京鼎泰豐有很多老員工，資遣結算也需要一定作業時間，所有員工也於七月底前陸續通知，並且調查去留意願，妥善安排每一位員工的轉職或資遣的需求。

▲▼ 北京鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐走過20年歲月，累積許多老顧客以及接待各界名人來消費。（圖／記者任以芳攝）

「暫時」說再見？北京鼎泰豐20年接待無數名人

北京鼎泰豐今對外正式宣布10月31日吹熄燈號，震驚所有台商圈，對於他們來說，鼎泰豐不只是洽商聚會，也是一解思鄉之情的地方。華北地區台商得知消息後直呼，「天啊！公司換個老闆我都沒這麼難過。」

回顧北京鼎泰豐20年歲月，擁有許多死忠老顧客。舉例，北京總店漁陽店來過許多影視和政商名人，走進店面左邊名人牆紀錄點點滴滴。香港演員周潤發、黎明、梁家輝、趙雅芝，台灣歌手蔡琴等都來過；中國歐盟商會主席伍德克、大陸知名物理學家楊振寧，許多外國駐華大使館人員也把鼎泰豐當成宴請外賓貴客好地方。

老顧客喜歡北京鼎泰豐，還是無法改變大陸整體餐飲大環境影響，根據數據統計，大陸2024年上半年餐飲門店關閉數量超過百萬，幾乎趕上2023年全年數據，是2022年全年餐飲註銷門店的2倍數量。

舉例台資企業呷哺呷哺去年虧損2億元（單位：人民幣，同下），陸資連鎖店茶飲「奈雪的茶」預計虧損約為4.2億元至，瑞幸咖啡利潤同比去年下滑了50%，還有知名品牌味千拉麵、西貝、太二酸菜魚等都遇到經營瓶頸。

外界也觀望餐飲市場到谷底還次有反彈可能性，主要目前供需無法平衡也是問題，經過不斷盤整，留下體質好的餐飲市場，但需要付出極大資金和耐心，許多投資人也在等最佳時間「重新」入市，

楊炳坤也指出，「大陸內需整體消費能力都在觀望，過去我們（北京鼎泰豐）也經營20多年，一切都要時間驗證，未來依然看好大陸市場，有信心不是悲觀看待。」

ET快訊
北京鼎泰豐關14家店　最後「差一票」揭秘
吃藏壽司「別桌跑來討空盤」超火大 ！萬人炸鍋：已經失控了
快訊／李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明
17歲少年「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植
北科大新生輕生　保發中心回應了
人妻外遇竹科工程師　茶水間激戰「又吸又咬」
悍將4連敗墊底！　蔣智賢未撿球下放二軍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京鼎泰豐為何退出陸華北市場　揭秘董事會最後「差一票」原因

運-20「萬里轉場」赴埃及航展　海外首秀將「飛越金字塔」

陸財政部：地方債風險整體緩解　隱性債務規模逐漸下降

恐怖偏方！奶奶「拿童子尿抹眼」治老花　她驚爆：還拿屎拌飯吃

38歲男每天吃「炸花生配可樂」致腦梗塞　他嘆：一吃就停不下來

香港城大教授墜軌亡　生前發文：反送中以來沒一天快樂

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

阿凡達來了！陸研發「發光植物」　螢火蟲基因導入「亮度肉眼可見」

中國石化上半年淨賺1679億　董事會：未來3年現金分紅不低65％

澳門特首賀一誠不連任　港媒：北京要求

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

北京鼎泰豐為何退出陸華北市場　揭秘董事會最後「差一票」原因

運-20「萬里轉場」赴埃及航展　海外首秀將「飛越金字塔」

陸財政部：地方債風險整體緩解　隱性債務規模逐漸下降

恐怖偏方！奶奶「拿童子尿抹眼」治老花　她驚爆：還拿屎拌飯吃

38歲男每天吃「炸花生配可樂」致腦梗塞　他嘆：一吃就停不下來

香港城大教授墜軌亡　生前發文：反送中以來沒一天快樂

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

阿凡達來了！陸研發「發光植物」　螢火蟲基因導入「亮度肉眼可見」

中國石化上半年淨賺1679億　董事會：未來3年現金分紅不低65％

澳門特首賀一誠不連任　港媒：北京要求

鍾明軒搭機突收手寫紙條　感動曬內容：即使我的世界已破破爛爛

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

銷量破3300萬《藥師少女的獨語》推畫集！貓貓、宮廷優雅設定圖收錄

愛上後就變無限包容！？　12星座男在愛情裡的模樣

兆豐金總座看併購　曝「證券曾向外評估但卡在價格太高」

以黎猛烈交火！伊朗警告：將明確報復以色列　但無意加劇緊張

尼克一哥憶Kobe送鞋給他　布朗森為此「違反高中規定」贏下比賽

快訊／「鞍馬王子」李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

用「中國台北」宣傳演唱會！王以太禁入境

網戀6年沒見過！她見「劈腿影片」才知男友是表嫂

恐難返奧運？孫楊賽後吐心聲：坦然放下

快訊／北京鼎泰豐10/31吹熄燈號

香港公務員移居台灣被拒　恐丟20萬薪飯碗

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

山西辦中小學田徑賽...竟放我「國旗歌」！

「大唐不夜城」半年只賺100萬元

油罐車混運調查：性質極惡劣必嚴打

賣隔夜鮭魚刺身　陸百貨發40萬元給爆料客

名下87間房被法拍！神秘陸女被挖還有90套房

黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

田徑女神吳豔妮被造謠詆毀！47歲陸男被抓

更多熱門

相關新聞

快訊／北京鼎泰豐10/31吹熄燈號

快訊／北京鼎泰豐10/31吹熄燈號

北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）宣佈今（26）日因公司營業執20年期限到期，董事會就「續展」意願無法達成一致意見，公司決定陸續結束大陸華北14家門店，員工資遣、會員儲值卡以及商場提前解約等細節等規劃妥善處理，將於2024年10月31日正式吹熄燈號，20年老品牌就此劃下句點。

壽司郎進軍北京展店！排隊要等10個小時

壽司郎進軍北京展店！排隊要等10個小時

台灣小學生首度獲WAGF大賽冠軍

台灣小學生首度獲WAGF大賽冠軍

人夫偷吃SWAG女直播主！他帶傷上陣：我也會癢

人夫偷吃SWAG女直播主！他帶傷上陣：我也會癢

鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　一位難求

鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　一位難求

關鍵字：

北京鼎泰豐

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面