Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

▲Joeman近期赴美工作，開箱全球最大間鼎泰豐。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

百萬網紅Joeman近期前往美國拍攝影片，並在紐約的鼎泰豐進行了一次美食朝聖。這家鼎泰豐是全球最大的分店，裝潢豪華，內有450個座位，甚至還設有吧檯，給人高價位餐廳的感覺。Joeman表示，紐約的鼎泰豐雖然價格是台灣的三倍，但菜色和口味仍然讓他感到非常滿意。

在影片中，Joeman點了多道菜品，包括經典的黑豚豬肉小籠包（18.5美元，約606元台幣）、排骨蛋炒飯（21美元，約689元台幣）和黑豚蝦肉紅油炒手（17美元，約557元台幣）。他指出，小籠包的口味和台灣相似度高達九成，美豬和台豬的口感幾乎沒有區別。排骨蛋炒飯的排骨厚度更是接近牛排，雖然香度不及台灣，但爽度很好。炒飯的質地雖不如台灣的粒粒分明，但已經比他在紐約吃到的其他飯菜都要接近台灣的味道。黑豚蝦肉紅油炒手的辣度和麻度稍嫌不足，但份量比台灣多。

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此外，Joeman還品嘗了涼拌小菜（9美元，約292元台幣）和台灣高麗菜（16美元，約524元台幣）。他表示，如果在紐約待超過一周，想吃中餐的話，鼎泰豐是非常安全且美味的選擇，非常符合台灣的調味。

Joeman最後感嘆，在紐約這樣的一級城市看到這麼高水準的鼎泰豐，感到非常感動，並且強烈推薦給在美國生活或旅遊的朋友們。