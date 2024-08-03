　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

▲▼Joeman近期赴美工作，開箱全球最大間鼎泰豐。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman近期赴美工作，開箱全球最大間鼎泰豐。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

百萬網紅Joeman近期前往美國拍攝影片，並在紐約的鼎泰豐進行了一次美食朝聖。這家鼎泰豐是全球最大的分店，裝潢豪華，內有450個座位，甚至還設有吧檯，給人高價位餐廳的感覺。Joeman表示，紐約的鼎泰豐雖然價格是台灣的三倍，但菜色和口味仍然讓他感到非常滿意。

在影片中，Joeman點了多道菜品，包括經典的黑豚豬肉小籠包（18.5美元，約606元台幣）、排骨蛋炒飯（21美元，約689元台幣）和黑豚蝦肉紅油炒手（17美元，約557元台幣）。他指出，小籠包的口味和台灣相似度高達九成，美豬和台豬的口感幾乎沒有區別。排骨蛋炒飯的排骨厚度更是接近牛排，雖然香度不及台灣，但爽度很好。炒飯的質地雖不如台灣的粒粒分明，但已經比他在紐約吃到的其他飯菜都要接近台灣的味道。黑豚蝦肉紅油炒手的辣度和麻度稍嫌不足，但份量比台灣多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Joeman近期赴美工作，開箱全球最大間鼎泰豐。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

此外，Joeman還品嘗了涼拌小菜（9美元，約292元台幣）和台灣高麗菜（16美元，約524元台幣）。他表示，如果在紐約待超過一周，想吃中餐的話，鼎泰豐是非常安全且美味的選擇，非常符合台灣的調味。

Joeman最後感嘆，在紐約這樣的一級城市看到這麼高水準的鼎泰豐，感到非常感動，並且強烈推薦給在美國生活或旅遊的朋友們。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅
7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶
中國羽球「臥槽姐」奪金！忍不住「又飆金句」央視秒切廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

快訊／長榮香港飛台北班機「訊號異常」　起飛一半折返

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

快訊／17:41花蓮萬榮規模4.2地震！最大震度3級　7縣市有感

快訊／1縣市大雨特報！下到晚上

屏東輕航機迫降2傷「初判合法空域」　運安會派2人前往蒐證

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

汽車突停路口斑馬線　放人下車後方全堵住

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

農曆7月少穿黑、紅色　廖大乙：忌說「鬼」字

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

台球迷挺麟洋「應援物」遭搶　駐法處：協助報案＋溝通

快訊／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌「買1送1」限時開搶

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／歡慶奧運奪牌！萊爾富「大杯美式、拿鐵、指定冰品買1送1」

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」　子時前快回家

鬼門要開了　「民雄鬼屋」上網求售！開價6874萬

快訊／長榮香港飛台北班機「訊號異常」　起飛一半折返

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

快訊／17:41花蓮萬榮規模4.2地震！最大震度3級　7縣市有感

快訊／1縣市大雨特報！下到晚上

屏東輕航機迫降2傷「初判合法空域」　運安會派2人前往蒐證

快訊／奪中華隊本屆第2銅　拳擊美少女吳詩儀：我還會更好

基隆晚間砍人！28歲男「全身是血」求救：幫我打119

快訊／中華隊第2面獎牌入袋！　拳擊美少女吳詩儀止步4強奪銅

膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌

《七龍珠》迷！奧運法擊劍團奪牌　上台比「龜派氣功」粉絲感動

南義「卡布里島」渡假！270度山海絕景超震撼　CP值高蘇連多一起逛

新北晚間嚴重車禍！機車碎片散落一地　18歲騎士命危搶救中

說明涉賭遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望了

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

生活熱門新聞

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

即／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

林郁婷「身分證開頭是2」！他傻眼：台灣人跟著起鬨

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

快訊／國家警報大響！大雷雨炸2縣市　防雷擊冰雹

台師大暑修免錢「可提早1年畢業」！學生搶上課：怎麼不早點開始

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

「地表最正啦啦隊」傳想離隊！全新身份曝

明天2地飆37度　下周可能有熱帶系統「2天最靠台灣」

更多熱門

相關新聞

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘

嘉義市某私立幼兒園發生父親「抱錯小孩」事件，引起了社會的關注與討論。對此，網紅潔哥（李秉潔）也發表個人看法，質疑該名爸爸怎麼會連自己的小孩都認不出來：「我如果是媽媽我會原地離婚欸！」

Joeman實測特斯拉AI自駕「遇突發狀況」！

Joeman實測特斯拉AI自駕「遇突發狀況」！

YTR陳妮絲出國「遭老公陷害」！　還原過程氣炸：誰的問題？

YTR陳妮絲出國「遭老公陷害」！　還原過程氣炸：誰的問題？

瑀熙懷孕冒5症狀「哭到不行」！　羞曝老公暖舉甜誇：蠻給力

瑀熙懷孕冒5症狀「哭到不行」！　羞曝老公暖舉甜誇：蠻給力

戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

戴資穎決戰依瑟儂「百萬YTR場邊大叫」！　熱情告白直播全放送

關鍵字：

紐約鼎泰豐Joeman美食網紅

讀者迴響

熱門新聞

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

鬼門今晚打開！命理師點名「最衰3生肖」

賀台灣首面獎牌入袋！迷客夏「買1送1」明天開搶

台灣第2面獎牌　吳詩儀止步4強奪銅

即／7-11、OK優惠來了！歡慶李孟遠奪牌推買1送1

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

花蓮20歲妹遭性侵　玩大冒險被扒光逞慾

麟洋金牌戰對中國！陸球迷氣「這倆平時裝死」

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭制止！外國大叔1招秒解

中國羽球「臥槽姐」奪金　忍不住又飆金句

嘉義爸「接錯小孩」幼兒園師遭解聘

衛冕夢碎！陳雨菲爆冷止步8強

即／歡慶奧運奪牌！萊爾富推買1送1優惠

喝星巴克爽中發票千萬大獎！幸運兒在「這縣市」

鬼月「7大恐怖禁忌」千萬別碰！

更多

最夯影音

更多

林郁婷賽後外媒擠破頭　教練：已不能用心疼形容

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

美國男送女友「貓咪花束」　6奶貓探頭萌翻網：好浪漫❤

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

肌肉男挑戰空中瑜伽超痛苦　被布緊纏哀號：會「卡蛋」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面