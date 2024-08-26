鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

▲北京鼎泰豐主要20年營業執照到期，董事會最終差一票「不延展」執照，決定結束經營。（圖／記者任以芳攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北京「鼎泰豐」26日宣布關閉中國北京、天津、青島、廈門、西安等14間華北地區分店，預計花費新台幣2.6億元、資遣800名員工。對此，台灣鼎泰豐回應，目前中國大陸等分店由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，因營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權，已責請當地團隊妥善處理員工權益。

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北京鼎泰豐在華北地區共有14家門店，分別是：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華．海信廣場 VILLAGE 店、海信廣場店，和西安 SKP店、廈門磐基店，預計10月31日之前陸續關閉。

北京鼎泰豐在地經營20年，曾接待過無數影視圈和政商名流，累積無數老顧客。這次關閉分店，預計有800名員工面臨資遣，若算上商場違約金等費用，初估將花費6000萬人民幣（約新台幣2.6億元）。

鼎泰豐台灣總部表示，上述城市共14家分店，將陸續於2024年10月31日前結束營業。總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

目前鼎泰豐在中國大陸、港澳共有38家分店，這次關閉華北地區14間店，還有24間店。

鼎泰豐指出，中國大陸其他城市分店，如上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳等經營管理不受影響，維持正常營運，「感謝顧客長久以來支持，鼎泰豐將持續致力於優質的餐飲體驗，以期將來有機會再次於華北地區提供服務。」