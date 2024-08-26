　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

▲▼ 北京鼎泰豐 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京鼎泰豐主要20年營業執照到期，董事會最終差一票「不延展」執照，決定結束經營。（圖／記者任以芳攝）

記者柯沛辰／綜合報導

北京「鼎泰豐」26日宣布關閉中國北京、天津、青島、廈門、西安等14間華北地區分店，預計花費新台幣2.6億元、資遣800名員工。對此，台灣鼎泰豐回應，目前中國大陸等分店由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，因營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權，已責請當地團隊妥善處理員工權益。

►北京鼎泰豐為何退出陸華北市場　揭秘董事會最後「差一票」原因

[廣告]請繼續往下閱讀...

北京鼎泰豐在華北地區共有14家門店，分別是：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華．海信廣場 VILLAGE 店、海信廣場店，和西安 SKP店、廈門磐基店，預計10月31日之前陸續關閉。

北京鼎泰豐在地經營20年，曾接待過無數影視圈和政商名流，累積無數老顧客。這次關閉分店，預計有800名員工面臨資遣，若算上商場違約金等費用，初估將花費6000萬人民幣（約新台幣2.6億元）。

鼎泰豐台灣總部表示，上述城市共14家分店，將陸續於2024年10月31日前結束營業。總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

目前鼎泰豐在中國大陸、港澳共有38家分店，這次關閉華北地區14間店，還有24間店。

鼎泰豐指出，中國大陸其他城市分店，如上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳等經營管理不受影響，維持正常營運，「感謝顧客長久以來支持，鼎泰豐將持續致力於優質的餐飲體驗，以期將來有機會再次於華北地區提供服務。」

ET快訊
快訊／民眾黨台玻大樓被爆沒裝修許可　北市回應了
側室悲歌！94歲母過世竟成無名屍　孝順兒崩潰
高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下
日本驚爆海豚「硬上人類」　至少48遊客被「性侵」
IBM大裁員！關閉大陸研發部門　1000名員工成AI難民
快訊／彰化今夜橫跨4鄉鎮市「送肉粽」！　里長昨才知道

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲嘆：回憶再見，謝謝

去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」　她崩潰：錢都收了

裝刷卡機協商無果「遊覽車9／16再戰」　公路局：全國補助一致

3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友當場哭了　男超崩潰

一日遊「沒買東西就噴2000元」　明細曝光！他嘆：窮鬼別想住宿

明台北熱爆飆37度　水氣挾雨彈「下最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　車主曝1原因：回不去了

快訊／下班注意！7縣市豪大雨特報

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

偽裝陌生人測試大白熊　毛孩認出爺奶卻忽視爸

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

鼎泰豐關閉華北14門市　資遣800人賠2.6億！台灣總部回應了

西門「今日秀泰影城」倒數3天熄燈　粉絲嘆：回憶再見，謝謝

去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」　她崩潰：錢都收了

裝刷卡機協商無果「遊覽車9／16再戰」　公路局：全國補助一致

3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友當場哭了　男超崩潰

一日遊「沒買東西就噴2000元」　明細曝光！他嘆：窮鬼別想住宿

明台北熱爆飆37度　水氣挾雨彈「下最大」時間曝

為什麼很多人「喜歡買休旅車？」　車主曝1原因：回不去了

快訊／下班注意！7縣市豪大雨特報

民眾黨台玻大樓被爆沒裝修許可　北市：7／26申請尚未核准！明到場會勘

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因

V12超跑不死！Aston Martin預告「全新Vanquish旗艦跑車」9／2發表

側室悲歌！台中94歲母過世竟成無名屍　孝順兒拿不出親屬證明崩潰

黨產會追繳中廣77億吞敗有伏筆　曾為國民黨附隨組織交易時點可查

吳鳳談墾丁觀光「沒好好包裝也沒用」！　點出3關鍵難吸引觀光客

IBM證實關閉大陸研發部門　1000名員工成AI難民

蔡黃汝讓車被閃燈「像摩斯密碼對話」　發文求解答：下次我也用

中年男子輕生　彰化今夜橫跨4鄉鎮市「送肉粽」！里長昨才知道

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

財經網美大出包！「20分鐘影片緊急下架」　本人道歉認了：黑歷史

快訊／雨勢升級！　3縣市豪大雨特報

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

快訊／3縣市大雨特報　防雷擊強風

保發中心遭控逼工讀生「工作學業2選1」　北科大新生不滿輕生

小S公公也是醫生卻買2間帝寶　與柯文哲「關鍵差別」曝

鶴茶樓飲料咬到「爆漿蟑螂」！他一看杯底崩潰

反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

辣闆娘占騎樓烤玉米「天天被檢舉」　疑生意好遭人眼紅

珊珊明起大迴轉！　將達顛峰強度

更多熱門

相關新聞

揭秘！北京鼎泰豐為何退出陸華北市場

揭秘！北京鼎泰豐為何退出陸華北市場

北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）宣佈今（26）日陸續結束大陸華北14家門店，預計10月31日吹熄燈號。北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤受訪時也證實此事，並透露關鍵原因是公司營業執20年期限到期，董事會最終只「差一票」未達成「延展」執照的共識。至於為何差一票？主要考量大陸餐飲市場競爭激烈和景氣下行等因素，導致董事會意見不一的最大關鍵。

快訊／北京鼎泰豐10/31吹熄燈號

快訊／北京鼎泰豐10/31吹熄燈號

鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　一位難求

鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　一位難求

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

Joeman開箱全球最大間鼎泰豐！高麗菜一盤破500元

10美元能吃幾顆小籠包？　「鼎泰豐指數」揭秘：台北不是最多

10美元能吃幾顆小籠包？　「鼎泰豐指數」揭秘：台北不是最多

關鍵字：

鼎泰豐

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

千萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面