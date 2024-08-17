鼎泰豐進駐紐約掀「小籠包旋風」　美味餡料口爆噴汁一位難求

▲來自台灣的鼎泰豐在美國紐約開設分店。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

來自台灣、以麵食生產銷售為主的知名連鎖餐廳「鼎泰豐」風靡全球，不僅吸引各國觀光客前來台灣品嚐，鼎泰豐甚至在全球各地積極拓展分店。其中，位於美國紐約的分店今年7月在百老匯鬧區開幕，小籠包湯汁在嘴內如噴泉湧出，趨之若鶩的饕客引燃這一波小籠包熱潮，現場一位難求。

根據美媒《紐約郵報》，紐約去年年底才有幾間米其林餐廳開幕，然而最近人們似乎失去新鮮感，熱潮逐漸退去。相較之下，7月18日在百老匯鬧區地下1樓展店的鼎泰豐，似乎成功吸引當地饕客的味蕾，其占地2萬6000平方英尺、擁有425席座位，和巴黎奧運並列為今年夏季紐約客的熱門話題之一。

報導指出，鼎泰豐紐約分店同樣設有台灣人熟悉的玻璃廚房，饕客們可以隔著玻璃觀賞戴著口罩、穿著白色T-Shirt和圍裙的廚師們，像是實驗室技術人員般，如何以精準且快速的手法擠壓、摺疊並製作小籠湯包，而鼎泰豐製作的湯包比紐約客所熟知的湯包還要更小，當品嘗第一口時，湯汁像是噴泉般口爆。

▲鼎泰豐位於美國加州聖塔克拉拉的分店，同樣可以透過玻璃窗觀看廚師們手工製作小籠包。（圖／達志影像）

撰稿記者對於來自台灣的美味小籠包稱讚不已，其觸感就像是義大利通心麵般令人感到愉悅，而這一切得歸功於「黃金18摺」，使每個餃子的皮出現完美皺褶，與美味的餡料達成黃金比例，且薑汁濃湯在嘴巴如瀑布般噴出，餡料觸碰舌尖上的味蕾。

紐約分店同樣販售一籠10個的小籠包，有豬肉、蟹肉、雞肉等口味，售價介於18至19美元（約新台幣615元），其中撰稿記者最愛黑豬肉、蟹肉混合的餡料，辣椒醬增添意外的愉悅感。同時，他也推薦排骨蛋炒飯。

不過，撰稿記者也指出，儘管店家只能接受事前訂位，但在他兩次的造訪中卻發現，大約現場有25%的座位是空的，令他大感驚訝。在他向店員詢問後，才得知原來是店家刻意減少接客量，以確保員工的運作速度跟得上營業腳步。

據悉前鼎泰豐已在全球開設180間分店，包括日本、南韓、美國、英國、新加坡、菲律賓、泰國、阿拉伯聯合大公國等皆設有據點，其中有16間分店位於美國。