北京鼎泰豐10／31吹熄燈號　陸景氣下行！董事會決議不延展營業執照

▲ 北京鼎泰豐在華北經營20年，14家分店10/31走入歷史 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）宣佈今（26）日因公司營業執20年期限，董事會就「續展」意願無法達成一致意見，公司決定陸續結束大陸華北14家門店，員工資遣、會員儲值卡以及商場提前解約等細節等規劃妥善處理，將於2024年10月31日正式吹熄燈號，20年老品牌就此劃下句點。

北京鼎泰豐稍早發出新聞稿指出，目前華北共有14家門店。分別是：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華•海信廣場 VILLAGE 店、海信廣場店，和西安 SKP店、廈門磐基店。

上述店面將於10月31日陸續關閉，北京鼎泰豐首先針對顧客儲值卡部分，陸續通知，一定會有妥善處理，不讓老顧客失望。

北京鼎泰豐聲明稿指出，自2004年成立以來，始終致力於為顧客提供優質的餐飲體驗。20年來，北京鼎泰豐從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的飲食名片，在市場獲得了口碑與輝煌業績，並贏得了廣大顧客與合作夥伴的信任與支持。

聲明稿稱，對於這一決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，我們深表歉意。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。

聲明表示，同未來積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。衷心感謝廣大顧客的支持、感謝員工的辛勤付出，以及合作夥伴的理解與信任。未來，我們持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲行業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作。