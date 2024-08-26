王以太「中國台北」被禁入境　綠尊重陸委會：鼓勵兩岸交流立場未變

▲王以太用「中國台北」宣傳，被陸委會禁止入境。（圖／翻攝小紅書）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸饒舌歌手王以太9月14日台北演唱會被發現以「下一站：中國台北」的照片來進行宣傳，被陸委會及相關機關認定違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，依法不予許可，引來關注。民進黨團幹事長吳思瑤說，尊重相關機關的決議，但也強調，政府鼓勵兩岸基於平等互惠原則下的文化交流，態度並未改變。

王以太「Love Me Later」演唱會台北站9月14日晚間19:30於Legacy Max舉行，查看售票網站可以發現，2900元的VIP前區以及2300元的GA票種門票都已經顯示「售完」。不過，王以太有多張宣傳照的拍攝背景為「下一站：中國台北」的站牌，涉及矮化我國，另主辦方還沒向主管機關遞件申請，就已經先「偷跑」賣票。

對此，陸委會25日下午向媒體證實，該名歌手宣傳內容已違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》規定，相關機關經聯審會跨部會討論，依法不予許可。政府歡迎中國大陸藝人來台表演交流，也樂見兩岸藉由音樂作品相互切磋，兩岸交流應秉持對等尊嚴原則辦理，不容許有發表或宣傳貶低台灣地位的情形。

吳思瑤26日則回應，中國人來台灣只要違反對等尊嚴原則，依法規定下，該停止、該撤銷，相關部會的決議都尊重，政府鼓勵兩岸基於平等互惠原則下的文化交流，態度沒有改變，遺憾中國歌手違反規定。