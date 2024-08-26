台灣民意基金會／6成7不贊成「兩岸命運共同體」　7成7反統一

▲兩岸最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會針對兩岸關係公佈最新民調，台灣贊成「兩岸命運共同體意識」的人，僅有二成二大致上贊成，但有六成七不贊成，強烈反對的有三成五；至於統一議題，七成七不贊成，一成三贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，近30年來，台灣人對所謂「祖國統一」整體意向已發生巨大變化。

根據調查，有關「台灣人與大陸人都是炎黃子孫，所以大陸14億人的苦難也是我們的苦難」的這種說法，4.7%非常贊成，17.3%還算贊成，32%不太贊成，35.1%一點也不贊成，8.5%沒意見，2.4%不知道、拒答。

游盈隆指出，與六年前相比，台灣人的「兩岸命運共同體意識」出現明顯的轉變。具體地說，贊成「台灣人與大陸人都是炎黃子孫，大陸14億人的苦難也是我們的苦難」減少 6.7 個百分點，不贊成者增加 4.9 個百分點。一個百分點等於 19.5 萬 人，六年間，台灣有「兩岸命運共同體意識」的人減少 130 萬人，意味「兩岸命運共同體意識」在台灣持續消退中。如今，已有超過三分之二的台灣人對 「大陸同胞」沒有血濃於水、同甘共苦、休戚與共的感覺。

此外，針對兩岸統一，3.6%非常贊成，9.7%還算贊成，26.5%不太贊成，50%一點也不贊成，7.5%沒意 見，2.6%不知道、拒答。值得注意的是，當有五成台灣人強烈反對時，強烈贊成的只有3.6%。游盈隆認為，今日台灣主流民意明確拒斥了所謂「完成祖國統一的神聖任 務」，只剩一成三呼應這樣的主張。

游盈隆也指出，和最近一次同樣調查結果相比，可以清楚地看出，在過去六年間，台灣人對「祖國統一」或「兩岸終極統一」的態度出現巨大改變。具體地說，贊成 「祖國統一」的人下挫12.3 個百分點，反對者上揚 12.5 個百分點。這是統派的重大挫敗，也是台灣本土派的重大突破。

游盈隆進一步分析，在1996 年總統大選那一年夏天，全國性家戶訪談施測過同樣的問題，當時7.5%非常贊成，37.3%還算贊成，29.4%不太贊成，7.8%一點也 不贊成，17.9%沒意見、不知道、拒答。在當時，統派是相對多數，反統一的人是少數。但28年後的今天，贊成所謂「祖國統一」的人數腰斬，減少了 22.8 個百分點，而反統一的人扶搖直上，增加了 39.3 個百分點。這是台灣總體政治發展最富戲劇性的轉變之一。