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八二三砲戰66周年　侯友宜籲執政者：兩岸和平是台灣人的期待

▲▼ 今天是八二三砲戰66周年。新北市長侯友宜在臉書上寫下，「戰火無情，戰爭，絕對沒有贏家！」 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲對於八二三砲戰66周年，侯友宜在臉書上寫下，「戰火無情，戰爭，絕對沒有贏家！」。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／台北報導

今天是八二三砲戰66周年。新北市長侯友宜在臉書上寫下，「戰火無情，戰爭，絕對沒有贏家！」兩岸和平穩定是大多數台灣人的期待，這是所有執政者都必須孜孜念念的。過去金門守住了中華民國，現在讓大家用和平守護金門、守護中華民國，讓中華民國繼續守護民主與自由。

侯友宜提到，今天是八二三，66年前的今天，兩岸爆發嚴重的軍事衝突，無數顆砲彈落在金門，那時金門彈如雨下、每天躲空襲警報、家人擔心親友安危，天天活在恐懼陰影下。這場砲戰斷斷續續打了20年，造成三千多位軍民傷亡，家園毀損，殘破不堪，花了好長一段時間才復原，回復正常生活。

侯友宜說，他要向在八二三戰役中，英勇犧牲的國軍將士，以及所有用生命守護中華民國的英雄，致上無限敬意。因為有你們，才有今天的中華民國，以及現在所珍惜民主與自由的生活。感念先烈之際，也要記取戰爭的殘酷與無情。

侯友宜強調，兩岸和平穩定是大多數台灣人的期待，這是所有執政者都必須孜孜念念的。過去金門守住了中華民國，現在讓大家用和平守護金門、守護中華民國，讓中華民國繼續守護民主與自由。

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