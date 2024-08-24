長榮認「九二共識」反台獨！陸委會：中共操作民族主義施壓台商

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

長榮集團23日針對巴黎長榮桂冠酒店「五星旗風波」發出聲明，表示認同「九二共識」及「反對台獨」。對此，陸委會24日表示，嚴正抗議並譴責中共操作民族主義及鼓動縱容情緒性網民對我企業霸凌與施壓、經濟脅迫等的不當作為。

陸委會指出，近年以來，包括中國大陸網紅在日本靖國神社便溺噴漆並高舉反日標語、抵制認同台灣的NBA球員出賽，施壓外國企業不得於官方網站將台灣列為國家等，中共更持續對台灣企業、農漁產品等進行統戰施壓與報復性措施，迫使我方及相關國家接受其「一中」主張，已造成國際社會及其投資者疑慮與台灣民眾反感。

▼中國大陸網紅要求酒店掛上五星旗。（圖／翻攝抖音）



陸委會強調，台商對於中國大陸經濟發展及成長有重要貢獻，陸方應保障其投資權益，並持續改善投資經營環境，「所謂『不容許吃飯砸鍋』的說法，是赤裸裸的經濟脅迫，也是不理性的作法，徒耗損我方穩定台海情勢的努力。」

陸委會還說，北京當局應思索其治理制度與意識形態問題，也必須為放任内部鼓動兩岸對抗、造成投資外移，並與國際脫鉤斷鏈自負其責。

▼巴黎長榮桂冠酒店。（圖／翻攝自Evergreen Laurel Hotel Paris臉書）

