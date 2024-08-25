長榮「人在屋簷下不得不低頭」　綠委：中國才是真正為惡者

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長榮「人在屋簷下不得不低頭」　王定宇：中國才是真正為惡者

▲▼陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

▲陸博主堅持長榮酒店要掛五星旗。（圖／翻攝自微博／張教官的有趣人生）

記者皮心瑀／台北報導

巴黎長榮桂冠酒店因拒掛中國五星旗，遭多個華人商會組織揚言抵制，而長榮集團23日則發表聲明致歉，強調長榮集團認同「九二共識」及「反對台獨」。民進黨立委王定宇說，人在屋簷下，不得不低頭，雖然業者的行為不值得肯定，但是施壓、霸淩的中共跟中國的小粉紅，才是真正的為惡者。

王定宇指出，這次的事件，剛好證明中國充滿了人治的不確定因素，政治因素超過法的保障，只要踩到了政治那條線或者被小粉紅霸凌，中共政府不是去保護投資者，而是去逼迫投資者低頭道歉，也許還不放過他，要去中國投資必須三思而後行，中國的投資市場，充滿了不確定的政治風險，這個是各國投資者必須去思考

另外，王定宇說，對於中共政權以及小粉紅這種做法，也剛好證明了，台灣跟中國是一個完全不一樣的政治體制，不一樣的社會風氣，也是不一樣的文化，這種行為剛好證明台灣跟中國根本是不同的國家，現在中國無法控制台灣，可是縱使如同長榮集團，都不得不在小粉紅的霸凌，以及中共的政治掛帥意識形態下，不得不低頭，那如果有一天，中共政權真的控制了台灣，那台灣的一般升斗小民，會遭受什麼樣的霸凌和欺壓？

王定宇強調，整個事件值得大家深思，不為難業者，但是對於中共這樣的行為，也必須要提醒所有去中國的投資者，以及還對中國有幻想的人，必須醒一醒，它的風險並不是你可以預估或可以規避的，所謂危邦不入，這句話應該讓所有的投資者好好思考，而台灣守護自己的民主、自由開放的社會風氣，中共意圖併吞台灣，未來會成為什麼樣子？台灣年輕世代跟未來的孩子也要認清這一點。

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