台灣是「財富之島」！GDP超越南韓　外媒認證：台積電是大功臣

▲台灣人均GDP逐年增加，預測今（2024）年達34430美元（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近年來半導體及AI人工智慧景氣改變了台灣的經濟，韓媒指出，全球最大的半導體代工廠台積電（2330）推動了台灣的薪資、房地產、個人財富增加，使台灣人均GDP在2022年超越南韓。近期英媒更形容台灣是「財富之島」。

國際貨幣基金（IMF）也指出，台灣人均GDP逐年增加，預測今（2024）年達34430美元，超越南韓的34160美元。

據《朝鮮日報》報導，台積電2020年在台南搭蓋2座工廠，2022年也開始在高雄追加建設2奈米級別半導體工廠，為台灣創造近9000個工作機會，進而帶動附近的不動產價格。

台灣在半導體與AI蓬勃發展之下，獲得大量收益，英國《金融時報》更描述台灣是「財富之島」，指出工資上漲刺激了投資、資產累積和整體經濟成長。

瑞士的跨國投資銀行瑞銀集團發布統計報告，在56個不同國家各自國民的資產成長率中，至2028年個人資產達100萬美元（約3181萬元新台幣）的台灣人數量將增加47％，是所有調查國中成長率最高的一個。

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