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YTR介紹台灣「高GDP卻低薪」　韓網吐槽靠台積電在撐

▲北台灣房市,台北房市,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲台灣基礎建設看在外國人眼裡，整體仍然落後許多。（圖／記者董美琪攝）

記者張靖榕／綜合報導

疫情解封掀起全球報復性旅遊潮，不少日韓等國旅客也會到台灣旅遊，韓國一名YouTuber近期發布影片介紹台灣，提及社會生活各個面向。許多韓國人留下心聲，點出台灣基礎建設落後、低薪、交通混亂等現象，並表示不認為台灣是個「已開發」國家。

一名台灣網友在PTT八卦版分享韓國國YouTuber介紹台灣現況，影片中後段提及台灣人均GDP達3萬4432美元，比韓國的3萬4165美元、日本的3萬3138美元還高；然而，更貼近實際的台灣平均月薪，換算成韓元只有193萬韓元，而韓國的平均月薪是295萬韓元，日本平均月薪更是達到326萬韓元，明顯落後許多。

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▲部分韓國人表示對台積電、半導體有興趣，特地來台灣旅遊。（圖／記者高兆麟攝）

▲部分韓國人表示對台積電、半導體有興趣，特地來台灣旅遊。（圖／記者高兆麟攝）

韓國網友在影片底下留言，「除去台積電，台灣比不上韓國」、「台灣似乎是一個很好的例子，說明公司繁榮不代表人民也繁榮」、「人均GDP只因台積電而成長」、「當我真正去台灣的時候，那裡就像90年代的韓國，和中國沒有什麼不同。」還有人提到會在街上吃檳榔、摩托車多到爆炸、交通混亂等現象，都不是已開發國家會出現的情況。

不過也有不少網友說很喜歡台灣人，「他們善良、開朗、溫柔」、「希望有中文字幕，讓台灣觀眾可以了解韓國朋友對台灣的看法。」

PTT網友看完則紛紛表示，「消費跟台灣差不多，但薪水大概台灣的兩倍」、「討厭韓國，但講的是事實」、「是沒錯，不過韓國貧富差距更大」、「你各位反駁一下 我無法反駁」、「熱門的留言明明都是中立或是友善的，偏偏放這幾個負面評論。」

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