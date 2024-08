快訊／真主黨展開報復！　以色列宣布48小時緊急狀態

▲ 以哈開戰後以黎邊境也爆發衝突。(圖/路透)

記者陳宛貞、詹雅婷/綜合外電報導

以色列國防軍(IDF)宣布,情報顯示伊朗支持的黎巴嫩真主黨即將對該國發動攻擊,因此於25日先發制人打擊黎巴嫩境內目標,真主黨隨後宣布對以色列擊殺軍事指揮官一事展開報復。以色列國防部長已頒布48小時緊急狀態,總理稍後將召開安全會議。

根據《以色列時報》,以色列防長葛朗特(Yoav Gallant)25日宣布,未來48小時國家進入緊急狀態;總理納坦雅胡辦公室則宣布取消例行的全體內閣會議,將於當地上午7時召開安全內閣會議。

此前外媒報導,據美國與以色列在過去48小時取得的情報,黎巴嫩真主黨正準備對以色列發動飛彈與無人機攻擊。以軍25日宣布採取先發制人的突襲行動,派戰機升空消滅威脅。

以軍發動空襲後,真主黨宣布對軍事指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)遇害展開報復,朝以色列發射逾百枚火箭彈,並派無人機攻擊軍事基地,以色列北部警報大響。社群媒體流傳畫面顯示,為反擊來自黎巴嫩的攻擊,以色列鐵穹系統發揮作用。

Numerous Iron Dome interceptions seen over the Western Galilee. https://t.co/TeaHp7g7mE pic.twitter.com/1r9gHGtMeB