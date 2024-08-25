真主黨狂射320火箭彈！宣布結束第1階段攻勢　以色列多個地區遭殃

▲黎巴嫩與以色列邊境一側可見明顯火光。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列24日晚間對黎巴嫩境內40個目標發動襲擊，而真主黨則發射320枚火箭彈作為回應，導致局勢緊張。真主黨目前聲稱該黨已完成「第一階段」的攻勢，但媒體暫時還不清楚真主黨是否會發動後續攻擊。

以色列接獲情報，聲稱黎巴嫩真主黨（Hezbollah）準備攻擊以色列，以作為舒庫爾（Fuad Shukr）上個月在貝魯特遇害一事的報復。於是，以色列空軍在獲得總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和國防部長葛朗特（Yoav Gallant）批准後，於24日採取「預防性行動」，先發制人地對黎巴嫩境內40個目標發動襲擊。

真主黨表示，作為回應，真主黨在25日清晨5時30分至7時間，向以色列北方發射了320枚火箭彈，部分火箭被偵測到墜落在北方和南方的多個地區。真主黨指出，目前該黨「第一階段」的攻勢已完成。

由於安全局勢緊張，以色列機場管理局宣布，從特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）出發的航班將會延誤數小時，即將降落的航班則被安排轉降該地區其他機場。葛朗特稍早已宣布，未來48小時國家進入緊急狀態；總理納坦雅胡辦公室則宣布取消例行的全體內閣會議，將於當地上午7時召開安全內閣會議。