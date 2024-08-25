先發制人攻擊真主黨！以色列和美國防長對話　匯報襲擊全過程

▲以色列對黎巴嫩發動先發製人攻擊後，國防部長葛朗特與美國防長奧斯汀對話。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯



以色列25日宣布，情報顯示伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）將對以發動襲擊，因此決定先發制人，率先向黎巴嫩境內發動攻擊。以方透露，以色列國防軍（IDF）突襲真主黨後，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）進行了會談。



《以色列時報》引述國防部說法指出，以色列向真主黨發動「先發制人」的攻擊後，葛朗特便與奧斯汀對話，簡要介紹以色列國防軍在黎巴嫩的襲擊，雙方也「討論了避免地區衝突升級的重要性」。



葛朗特在聲明中表示，「我們在黎巴嫩進行了精準打擊，以擊潰針對以色列公民的緊急威脅。我們正密切關注貝魯特的事態發展，並決心使用我們所掌握的一切手段來保護我們的公民。」



報導稱，真主黨在以色列展開襲擊後，也對以色列發動了飛彈和無人機攻勢，宣布這是真主黨對軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）上個月在貝魯特遇害一事的報復。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以軍將採取自衛措施，打擊黎巴嫩境內的真主黨目標，而以色列防長也頒布了48小時的緊急狀態。