以色列緊急狀態！　軍方最新措施曝：限制集會、關閉邊境海灘

▲ 從黎巴嫩南部泰爾（Tyre）可見以黎邊境起火冒煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

情報顯示黎巴嫩真主黨即將攻擊以色列，以軍25日派戰機突襲先發制人；真主黨隨後宣布，對以軍擊殺軍事指揮官展開報復，動用大量火箭彈及無人機攻擊。以色列已頒布48小時緊急狀態，限制北部地區集會人數，同時關閉邊境海灘區域。

根據《以色列時報》，以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）25日宣布國家進入48小時緊急狀態，國防軍負責民防的「後方司令部」（Home Front Command）也宣布限制措施，要求第二大城特拉維夫及北部地區平民，舉行室外集會時最多30人，室內集會不超過300人。

若附近有可及時到達的庇護場所，民眾仍可出門上班上課，但靠近黎巴嫩邊境的海灘已經關閉。

前參謀總長及前戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）呼籲民眾聽從後方司令部指示，聲稱政府此次對真主黨的攻擊得到廣泛支持，「我們一致反真主黨，政府和軍方獲得充分、廣泛且絕對的支持」。

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