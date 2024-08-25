美國已做好準備「隨時支援以軍防禦行動」　拜登：支持以色列自衛

▲五角大廈表示已準備好防禦以色列。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

以色列25日對伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動襲擊。美國表示，軍方已做好「支援以色列防禦行動」的準備，而美國總統拜登也正密切關注中東的情勢，聲稱美方將持續支持以色列行使自衛權。

據法新社報導，以色列25日以「情報顯示真主黨將攻擊以色列」為由，先發制人地對黎巴嫩境內目標發動襲擊。事後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）與美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）對話，對此次攻擊進行了簡報。

五角大廈24日晚間表示，美軍已做好準備，隨時可以支援以色列的防禦行動。五角大廈發言人在聲明中指出，「我們將繼續密切監視局勢，並清楚表明，美國已做好支援以色列防禦行動的準備。」

與此同時，白宮指出，美國總統拜登正密切關注以色列和黎巴嫩的狀況，「他整晚都在和他的國家安全團隊溝通，美以雙方也保持了緊密聯繫，我們會持續支持以色列的自衛權，並繼續為地區穩定努力」。

此外，以色列外長卡茲（Israel Katz）寫信給數十位外長，敦促他們支持以色列對抗真主黨、伊朗及其代理人。他強調，以色列是在國防軍發現真主黨計劃攻以後，才決定突襲真主黨，「以色列只是在行使自衛權，我們對全面戰爭不感興趣。」