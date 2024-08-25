駭客入侵印度廣場電子看板！大播「肉體交疊」性愛片　路人看傻　

▲印度新德里康諾特廣場。（圖／翻攝自NDTV）



記者王佩翊／編譯

印度康諾特廣場（Connaught Place）是首都新德里最繁忙的市場之一，然而日前該廣場上的一個大型電子廣告螢幕卻公然播放色情影片。警方獲報後，隨即要求負責管理的市政公司刪除該段不雅影片。但是早已有大批民眾聚集在廣場上，並拿出手機拍攝。

根據《新德里電視台》報導，康諾特廣場H區的一個巨型數位廣告看板22日深夜突然開始播放色情影片，引發廣泛關注。雖然影片只有短短的幾秒鐘，但是當場被目擊民眾給拍下。

警方接獲通報後後，迅速聯絡新德里市政公司（NDMC）的工作人員，並要求將影片刪除。警方指出，該起事件恐涉及《印度刑法》和《資訊技術法》，因此已經立案，將持續展開調查，並追捕涉案人員。事發當時雖已近深夜，但仍有大量民眾聚集。

新德里市政公司（NDMC）表示，這起事件可能是駭客利用先進技術「駭入」政府系統導致。該機構強調，他們在管轄區域內設置了2種類型的電子看板，一種用於廣告播放，另一種則是互動式觸控螢幕，且這些螢幕均符合國際標準，設有防火牆，並由有病毒防護的伺服器控制。

康諾特廣場是新德里核心地帶的標誌性歷史商業區，每天都有成千上萬的人潮來訪，週末更是人流倍增。

事實上，這並非印度首次出現公共螢幕播放色情片的事件。比哈爾邦的巴特那火車站2023年也曾發生過類似事件，當時在月台上的螢幕突然開始播放色情影片，嚇得鐵路保護隊（RPF）迅速上前關閉。

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