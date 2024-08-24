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誘16歲女高中生「拍色色片」　泰男po網外流月撈3萬泰銖

▲▼性感女人、女子、性侵、性行為。（示意圖／CFP）

▲男子專挑年輕女生下手，引誘她們拍攝裸露影片，把畫面外流賺錢。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷一名25歲男子透過交友軟體鎖定一名16歲女高中生，引誘她前往他家之後拍攝裸露影片，接著把影片外流至社群平台上，向訂閱者收費賺錢。經調查，他每月靠著外流露骨影片的收入高達3萬泰銖（約新台幣2.8萬元）。

泰媒Thaiger報導，25歲男子納法多（Naphadol，又名Ohmmy Aklok）透過交友軟體鎖定年輕女生下手，相約見面之後引誘她們拍攝露骨性影片。近期他看上的是與奶奶同住的16歲女高中生，在她抵達納法多住處之後，他以留著自己看為理由，拍攝女學生裸露影片。

在這之後，納法多把拍攝的影片上傳至社群平台，標註女學生等關鍵字，吸引網友付費觀看。

泰國警方在監控人口販賣與兒童色情有關的網路活動時，發現納法多的社群帳號發布違法內容，並在確定納法多與女高中生之間有聯繫之後，立刻展開行動抓人。警方搜索納法多住處，找到拍攝影片的多項設備以及其他證據，納法多已被逮捕。

納法多落網後供稱，藉由交友軟體引誘年輕女性拍攝裸露影片，他的社群平台帳號每月能有超過3萬泰銖的收入。另據他的銀行帳戶財務記錄，每月交易金額達到數十萬泰銖。警方表示，交友軟體用戶要保持警惕，相當重要。

▼男子已被逮捕。（圖／翻攝自Thaiger）

▲▼ 。（圖／翻攝自Thaiger）

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