火車月台驚見「肉體交纏」！色色片放送3分鐘　印度乘客看傻

▲月台螢幕播放成人影片，持續約3分鐘。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度比哈爾邦一座火車站19日上午出現令人害羞的一幕，因為月台LED螢幕播放的畫面是色情影片，且持續約3分鐘之久。許多乘客當時都發現這狀況，隨著照片網路上流傳，當局已展開調查。

Patna Junction Railway Station Plays Porn Movie on TV Screen pic.twitter.com/QhRQvkEZv2 — Daily Times India (@dti_news) March 20, 2023

NDTV報導，事發在比哈爾邦的帕特納樞紐火車站（Patna Junction Railway Station），就在19日上午10時左右，月台螢幕播放的內容並非廣告或其他訊息，而是成人影片，且當時畫面並未立刻撤下，還播了約3分鐘之久。

這讓許多乘客有時間拿起手機拍攝這一幕，影片在推特上瘋傳。這起事件也引起許多人不滿，並通報相關單位，最終在鐵道保護部隊（RPF）介入後，畫面才停止。

目前負責處理播放內容的代理公司Dutta Communication遭立案調查，據傳已被鐵道部列入黑名單。鐵道警察正在瞭解事發經過。