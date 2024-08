恐怖奪命瞬間曝！火箭彈故障原地爆炸　士兵「頭顱炸飛」成無頭屍

▲國外一名士兵疑似因火箭彈故障,而在發射時遭爆頭身亡。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

國外最近流出一段影片,顯示有一名士兵在使用火箭彈發射器時,意外發生爆炸,導致士兵頭顱被炸飛、當場死亡。這段駭人的影片曝光後,瞬間在網上引起瘋傳。

從這段時長只有24秒的影片可見,事發當時,這名士兵正在一個野外準備發射火箭彈。不料,他在操作時,火箭彈疑似出現了故障,於是這名士兵將火箭彈取下,打算檢查一下後再次嘗試發射。

不幸的是,雖然火箭彈被成功擊發,但卻在這名士兵的頭部附近發生爆炸,導致他整顆頭顱被瞬間轟爆,而剩餘的無頭軀體則應聲倒下。

外媒Yeni Akit Gazetesi和USA CRIME指出,這起事件發生於緬甸,而這名遭轟頭的士兵則被證實當場死亡。媒體暫時無法得知這起事故發生的具體時間與日期,緬甸當局也暫時還未就此事做出回應。

▼以下影片恐引發不適,請斟酌觀看。

