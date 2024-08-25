　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖奪命瞬間曝！火箭彈故障原地爆炸　士兵「頭顱炸飛」成無頭屍

▲▼國外一名士兵疑似因火箭彈故障，而在發射時遭爆頭身亡。（圖／翻攝自X）

▲國外一名士兵疑似因火箭彈故障，而在發射時遭爆頭身亡。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

國外最近流出一段影片，顯示有一名士兵在使用火箭彈發射器時，意外發生爆炸，導致士兵頭顱被炸飛、當場死亡。這段駭人的影片曝光後，瞬間在網上引起瘋傳。

從這段時長只有24秒的影片可見，事發當時，這名士兵正在一個野外準備發射火箭彈。不料，他在操作時，火箭彈疑似出現了故障，於是這名士兵將火箭彈取下，打算檢查一下後再次嘗試發射。

不幸的是，雖然火箭彈被成功擊發，但卻在這名士兵的頭部附近發生爆炸，導致他整顆頭顱被瞬間轟爆，而剩餘的無頭軀體則應聲倒下。

外媒Yeni Akit Gazetesi和USA CRIME指出，這起事件發生於緬甸，而這名遭轟頭的士兵則被證實當場死亡。媒體暫時無法得知這起事故發生的具體時間與日期，緬甸當局也暫時還未就此事做出回應。

▼以下影片恐引發不適，請斟酌觀看。

ET快訊
恐怖奪命瞬間！火箭彈故障原地爆炸　國外士兵頭顱炸飛
珊珊將大迴轉！　最新路徑曝
情侶搭計程車「後座激情」　陸司機笑場：哥馬上到了
德國恐攻！隨機砍人3死8傷　伊斯蘭國宣稱犯案

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

NASA：波音「星際飛機」安全性不足　求SpaceX助接太空人回家

德恐攻3死8傷！警抓錯2無辜人「嫌犯才落網」　ISIS：是伊斯蘭國士兵

恐怖奪命瞬間曝！火箭彈故障原地爆炸　士兵「頭顱炸飛」成無頭屍

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

德國隨機砍人3死8傷「恐怖攻擊」！　伊斯蘭國宣稱犯案

德國隨機殺人案3死8傷！兇嫌「針對喉嚨攻擊」　警逮15歲少年

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

誘16歲女高中生「拍色色片」　泰男po網外流月撈3萬泰銖

噁！潛水教練「緊貼女學員」水下脫褲手淫　GoPro意外拍下

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

NASA：波音「星際飛機」安全性不足　求SpaceX助接太空人回家

德恐攻3死8傷！警抓錯2無辜人「嫌犯才落網」　ISIS：是伊斯蘭國士兵

恐怖奪命瞬間曝！火箭彈故障原地爆炸　士兵「頭顱炸飛」成無頭屍

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

德國隨機砍人3死8傷「恐怖攻擊」！　伊斯蘭國宣稱犯案

德國隨機殺人案3死8傷！兇嫌「針對喉嚨攻擊」　警逮15歲少年

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

誘16歲女高中生「拍色色片」　泰男po網外流月撈3萬泰銖

噁！潛水教練「緊貼女學員」水下脫褲手淫　GoPro意外拍下

賴承希帶著表哥的份一起拚　12K闖冠軍戰「謝謝隊友信任我」

執政100天／賴清德接外賓50團、兩岸維持基調　消除軍方形式主義

【本周夯星聞】曾智希「超音波」曝肚皮近況！　孫德榮3億遺產留給他

如何哄睡一隻袋熊？　保育員親自示範網友被萌到好羨慕

黑神話悟空陷抄襲風波！　攝影師控「直接盜用照片」

2024桃園淨零生活節　推廣綠色消費理念邁向淨零目標

Telegram創辦人落地法國秒被捕　料被控欺詐、洗錢「最高囚20年」

桃園市全媒體記協慶記者節　舉辦「2024桃園公益奉獻獎」

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

2024海客季聯合米寶路跑　千人「搞」海陸遊客庄

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

國際熱門新聞

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

火箭彈故障原地爆炸　士兵頭顱炸飛慘死

德國隨機殺人案3死8傷！警逮15歲少年

沖繩未爆彈至少還要70年才清得完！

德國隨機砍人3死8傷！　伊斯蘭國宣稱犯案

郭台銘淪笑柄！柯林頓酸川普威州設廠詐欺

1人搞倒1家銀行！美銀行高層下場慘了　重判24年

穿短褲面試被趕走　她怒PO卻沒人挺

泰國正妹來台旅遊　伸手刮中200萬！

澤倫斯基：換俘行動完成　將向俄羅斯發起更多報復

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

女師出國度假失蹤　5天後淪全裸殘屍

科技主管大廳尿尿被開除　真相逆轉

更多熱門

相關新聞

誘女高中生拍色片　泰男月撈3萬泰銖

誘女高中生拍色片　泰男月撈3萬泰銖

泰國曼谷一名25歲男子透過交友軟體鎖定一名16歲女高中生，引誘她前往他家之後拍攝裸露影片，接著把影片外流至社群平台上，向訂閱者收費賺錢。經調查，他每月靠著外流露骨影片的收入高達3萬泰銖（約新台幣2.8萬元）。

泰王次子驚傳住院！

泰王次子驚傳住院！

白宮警告：伊朗已準備好攻擊以色列

白宮警告：伊朗已準備好攻擊以色列

菲律賓控　中國朝菲飛機「發射照明彈」

菲律賓控　中國朝菲飛機「發射照明彈」

女學生裸照IG瘋傳　她驚覺女主角是自己

女學生裸照IG瘋傳　她驚覺女主角是自己

關鍵字：

軍武國際軍武緬甸東南亞要聞爆炸火箭彈轟頭

讀者迴響

熱門新聞

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

辣妹看夜景遭2惡狼侵犯！醒來人在摩鐵

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

港女在台遭同鄉性侵！哭喊仍被逞慾

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

新莊少年仔猛打老街友頭部！施暴影片曝光

墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

女生何時最想愛愛？醫羞吐「3個字」：要生小孩啊

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面