中菲南海爭端　菲律賓控中國多次朝菲飛機「發射照明彈」

▲菲律賓一架巡邏機22日遭中方發射照明彈。(圖/翻攝自X/Jay Tarriela)

記者詹雅婷/綜合報導

菲律賓政府24日指控中國朝菲方巡邏飛機發射照明彈,呼籲北京政府立即停止一切挑釁與危險行為。依據菲律賓的說法,中方8月19日與22日都朝菲律賓飛機發射照明彈。

法新社、路透社報導,菲律賓漁業暨水產資源局(BFAR)一架飛機19日在黃岩島附近進行海域意識飛行時,一架中國戰機採取不負責任且危險的行動,中方戰機在未受挑釁的狀態下,在兩機距離大約15公尺的危險近距離內多次發射照明彈。

除了上述事件,菲律賓22日一架巡邏機在監視攔截侵犯菲律賓專屬經濟區與領海的非法人員時,中方從渚碧礁(Subi Reef)附近發射照明彈。

針對22日的事件,中國大陸外交部表示,中方對於飛入渚碧礁上空的2架菲律賓軍機採取反制措施。不過中方並未提及19日在黃岩島的事件。

馬尼拉政府24日敦促北京,立刻停止在菲律賓領土和專屬經濟區內威脅合法正常活動的菲律賓船隻與飛機的安全,停止一切挑釁與危險行為,這類行為破壞區域和平安全,進一步損害中華人民共和國在國際社會的形象。

