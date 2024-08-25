出國行李要注意！專家警告：行李箱別貼這東西　恐無法登機

▲專家說明，未使用任何識別標記的行李箱更容易、更快速抵達目的地。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

暑假與連假許多人會出國放鬆，部分旅客會花些小心思在行李箱上，像是綁吊牌、貼貼紙等做出記號，以便在下機領行李的過程能一眼認出。但專家提醒，若想要旅途順暢，就別在行李箱上貼識別膠帶（ID tape），因為這可能造成延誤，甚至在機場掃描、領取行李的環節出問題。

耶路撒冷郵報、愛爾蘭媒體RSVP Live報導，都柏林機場行李搬運人員約翰（John）直言，這些小動作就是造成旅客行李延遲的原因之一，大家為了方便辨認而貼在行李箱上的膠帶，可能會在行李掃描的環節出問題。也就是說，這會引起機場行李掃描機器不必要的注意。

約翰說，「如果機器無法進行自動掃描，就會進行人工查驗，可能導致行李無法登機」，未使用任何識別標記的行李箱更容易、更快速抵達目的地，「旅客應該要撕掉舊貼紙或是識別膠帶，因為它會在掃描過程中造成混亂」。

此外，許多人的行李被打開檢查的另一個原因是，他們把扁桃仁糖膏（Marzipan）裝進行李箱。約翰解釋，這一種由扁桃仁和糖漿製成的甜點，密度與部分爆裂物相同，「所以你的行李會被拿走，再把你從飛機上叫下來檢查行李。」