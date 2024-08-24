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墾丁全盛時期塞爆了！當年為何爆紅　全因為「1件事」

80年代這事「瞬間爆紅」！面對墾丁雪崩潮　魏德聖：不知道是不是我的錯？

▲墾丁旅遊崩盤？《海角七號》導演談「不知道是不是我的錯？」（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

近期墾丁旅遊崩盤一事，成為網路上的熱門討論話題。有媒體報導指出，墾丁之所以成為旅遊勝地，主要是因為1986年哈雷彗星的關係。而後續面對墾丁的崩盤，電影《海角七號》的導演魏德聖則表示「不知道是不是我的錯？」。

根據《中時新聞網》報導指出，1986年，哈雷彗星接近地球時，當時就有媒體報導指出，墾丁大街是最佳觀測地點，結果也因此吸引大量遊客湧入。這次事件為墾丁帶來了巨大的商機，各類產業紛紛進駐，多項活動如春吶、墾丁風鈴季、半島藝術季也相繼在此舉辦。

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根據《天下雜誌》報導指出，2008年《海角七號》的上映，更是將墾丁的聲勢推到了頂峰。這部電影創下了5.3億台幣的票房紀錄，還為墾丁帶來了近10年的繁華盛況。

據墾丁國家公園處的統計，遊客人數從2008年的347萬人，在2014年飆升至838萬人的最高峰。當時的墾丁大街人潮洶湧，寸步難行。

但隨著墾丁的聲名鵲起，一些問題也隨之而來。其中最明顯的就是「價格不斷上漲」，過去也多次傳出消費糾紛和遊客被坑殺的事件，例如貴得離譜的滷味和涼拌洋蔥。這些事件嚴重損害墾丁的形象。再加上東南亞等地的旅遊業興起，許多原本會選擇墾丁的遊客轉而前往日本沖繩、菲律賓長灘島等地。這些因素導致墾丁的遊客人數在短短10年內下降了將近600萬人。

報導中也提到，儘管遊客人數下降，墾丁的住宿和餐飲業營收卻仍在持續增長。根據財政部統計處的資料，屏東地區的住宿和餐飲業營業額從2008年的78億元增長到2017年的161億元。屏東觀光傳播處處長黃建嘉解釋，這主要是因為中國遊客的旅行團在墾丁不一定會住宿，而且觀光發展條例修正後，民宿數量快速增加，使得整體營業額上升。

《海角七號》的導演魏德聖對墾丁的變化感到複雜。他回憶起一次帶家人去墾丁旅遊的經歷，當時因為住宿價格過高，三人一晚將近一萬元，自己被迫選擇放棄住宿。魏德聖認為，電影帶來的效應來得太快，當地人來不及做好準備，導致「夜市的貨，卻賣百貨公司的價格」的現象。

魏德聖表示，他不知道這是不是自己的錯，因為電影不僅帶來了觀光客，也帶來了許多投機客和野心家。他也描述了一次環島旅行中，站在《海角七號》取景地「阿嘉的家」外，看著遊覽車載來一車又一車的遊客，操著北京腔的導遊介紹電影情節的場景。

屏東觀光傳播處處長黃建嘉黃建嘉認為，墾丁在前十年的成長幅度比較快，以發展為主，但在發展的同時，沒有提供消費者所期待的服務品質。他表示，現在墾丁進入停滯期，正好可以喘口氣，調整服務品質以符合國人對旅遊的需求。

魏德聖雖然對墾丁的變化感到複雜，但並不為其未來感到憂心。魏德聖認為，墾丁離市中心較遠，反而有其優勢。魏德聖也提到「以前墾丁只有音樂季才有人，平常沒有太多人，沒有觀光客也活得很好，我相信這種地方的韌性很強，一定會找到方法脫胎換骨。」魏德聖還提到：「時機好的時候，享受種種的好，不好的時候，就設法活著，這就是生存。」

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