　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20年前就被墾丁老闆坑！拿50元買「小杯冰沙」等找零　1句驚呆他

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲7年級大叔曝墾丁大街20年前物價。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期墾丁旅遊崩盤一事，成為網上熱門討論話題。對此，粉專「飛鳥7年級大叔的冷笑話」就分享20年前去墾丁的回憶，直嘆「從那次之後我就知道，墾丁大街是個坑人的地方，說到底也不過是個夜市而已，幹嘛要去那邊給人家貴？」後來也不再去逛墾丁大街，「沒必要嘛～」

粉專「飛鳥7年級大叔的冷笑話」21日發文「標題：再見墾丁」，最近看到大家又在吵墾丁為何越來越少人去，「現在很流行一句話，就是太窮了才出國玩，有錢才去墾丁。」想起臉書上以前會去墾丁的朋友，好像也一陣子沒去了。他認為，以台北人來說，要去墾丁不如去沖繩，光是交通方式就令人頭痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，想起自己20年前大二迎新活動辦在墾丁，晚上去逛墾丁大街，點了一杯小杯養樂多冰沙，付錢時給了50元，想說對方應該會找零，沒想到老闆收完錢後看他還站著，就反問「還站在那邊幹嘛？」他才驚覺一杯小杯冰沙居然要50元。

7年級大叔就說，當時物價跟現在天差地遠，「2003年的夏天，50元應該可以吃排骨飯沒問題，但買了一個小杯的養樂多冰沙就沒了。」那時幾個同學見狀還大笑，覺得他被當盤子，更因此笑了幾年。

從那次之後，他就覺得墾丁大街是個坑人的地方，「說到底也不過是個夜市而已，幹嘛要去那邊給人家貴？」更直呼，一杯小杯冰沙50元，店家應該是賺飽了，「但想用這招吃20年，可能大家被貴了幾次後，上當的人越來越少了」，墾丁大街會變成如今這樣也只能怪自己，「賺大錢的時候就要好好規劃，早點脫離，現在在那邊哭窮，也是沒辦法的事了。」

※本文獲「飛鳥7年級大叔的冷笑話」授權引用。

ET快訊
不只送名酒名車！博弈集團豪砸百萬幫林明佐復健
蘋果新品發表會預測時間曝光！外媒爆料：有新款AirPods
林明佐淪博弈內鬼　同學說他不信任人：同單位2年僅聚餐1次
吳鳳被轟滾回土耳其！　淚吐心聲：我是台灣人，很愛台灣
午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」
女被騙1600萬！　散步「吊嘎仔阿北」擒拿逮人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運超旺、屬虎凡事小心

他點出「1特質」越來越多台人有！　網有感：一直都是這樣

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

園方公告「勿讓幼兒帶零食」他超氣1點！底下家長全讚：很棒

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台火速離婚　一票人看完懂了！

好逛勝過寧夏、饒河！「台北超強夜市」有黑馬：便宜好吃

20年前就被墾丁老闆坑！拿50元買「小杯冰沙」等找零　1句驚呆他

新北教甄缺135人！國中大增83班　教育局：教師超鐘點等3措施因應

猛禽入侵頻頻「撞機」　桃機攜手南投特生中心防鳥擊

快訊／大雷雨跑到中部「襲3縣市」　劇烈降雨1小時

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

女兒揭「爸嫂通姦」竟遭下符報復！乩童用「金鋼杵」降魔卻是性侵騙局｜鬼月特輯！茅山正道教郭定陸老師@user-gz7sf5jh1q｜《我在案發現場》

長輩們說找伴侶別太帥　她翻祖母結婚照超問號

奴才裝上開門縫神器　賓士貓興奮狂跳用手撥

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

萌弟腳踩黏鼠板委屈求救　爸笑翻：啊賀...真的老鼠

【說好停紅路燈親一下】結果老公開高速公路...

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運超旺、屬虎凡事小心

他點出「1特質」越來越多台人有！　網有感：一直都是這樣

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

園方公告「勿讓幼兒帶零食」他超氣1點！底下家長全讚：很棒

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台火速離婚　一票人看完懂了！

好逛勝過寧夏、饒河！「台北超強夜市」有黑馬：便宜好吃

20年前就被墾丁老闆坑！拿50元買「小杯冰沙」等找零　1句驚呆他

新北教甄缺135人！國中大增83班　教育局：教師超鐘點等3措施因應

猛禽入侵頻頻「撞機」　桃機攜手南投特生中心防鳥擊

快訊／大雷雨跑到中部「襲3縣市」　劇烈降雨1小時

廢棄工廠電纜線被偷「惡賊狂噴辣椒水」　兄弟檔警員聯手逮人

阿滴脫了「招牌眼鏡」！前後對比差超多　粉絲驚呼：好不一樣

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運超旺、屬虎凡事小心

文旦早收益處多！瑞穗早收柚已具採收潛力　比「白露」早18天

變態木工找女學生性交易「1次1萬」　少年當皮條客...4同學受害

直擊／8人韓團快閃信義區！舞蹈跳一半「鞋帶掉2次」　他認：想要關心

噁！潛水教練「緊貼女學員」水下脫褲手淫　GoPro意外拍下

長榮認「九二共識」反台獨！陸委會：中共操作民族主義施壓台商

呂昱廷捷克、荷蘭雙料投手獎　滑球犀利位移大獲兄弟捕手盛讚

幫U14足球小將加油打氣　卓榮泰展腳下功夫精準射門

吸貓從小培養！萌妹偷聞貓屁屁 握拳「跺腳跳舞」網：真的會上癮

生活熱門新聞

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

不二坊排隊500公尺交通大打結　市長怒了

快訊／雨彈來了「16縣市大雨特報」　下到入夜

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

「9加9除3」答案寫12被扣分！老師曝正解：一堆人答錯

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

墾丁全盛時期塞爆了！當年為何爆紅　全因為「1件事」

H級辣模無罩買串燒　自曝驚見母湯1幕

快訊／大雷雨再襲3地　國家警報大響

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！一群人奔跑搶買畫面曝

育嬰請半年！「主任變站櫃台」好後悔生小孩

南灣陽傘亂象已改善 官方臉書影片自打臉

更多熱門

相關新聞

泰國正妹來台旅遊　伸手刮中200萬！

泰國正妹來台旅遊　伸手刮中200萬！

泰國一名正妹來台旅遊時，偶然在西門町的一個彩券攤試手氣，沒想到竟幸運刮中200萬，讓她開心不已，更直接跑到銀行兌換現金。不過根據台灣所得稅法，不論是境外人士或境內人士，若獎額超過5000元，應按給付全額扣取20％，因此該名泰國女子最高可得到160萬台幣。

墾丁觀光剩陸客能救？大票曝殘酷事實搖頭

墾丁觀光剩陸客能救？大票曝殘酷事實搖頭

墾丁全盛時期塞爆了！當年為何爆紅　全因為「1件事」

墾丁全盛時期塞爆了！當年為何爆紅　全因為「1件事」

爽度加倍！他點名「日本1地方」國旅比不上

爽度加倍！他點名「日本1地方」國旅比不上

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

同學在夜市賣滷味！他一聽實際收入嚇傻

關鍵字：

墾丁旅遊物價夜市冰沙國旅

讀者迴響

熱門新聞

國道警侵犯少年還拍片！父母怒求償2百萬

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

美董座成悍警小三！年薪2千萬煮晚餐被賞金條

許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方強硬開鍘

快訊／雲林深夜殺人案！3人遭砍傷

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

大愛戲已婚男星「認了出軌」！遭爆6線索追殺1天

BMW逼車害死5歲童！　惡駕駛起底竟是企業前董座

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

90後女產6女！她面容蒼老淚：我要封肚

女兒快要出生了⋯　《新西遊記》35歲製作人下班遇死劫「當場身亡」

墾丁大街「櫛瓜6片」價格嚇壞YTR儒哥

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

小S現身家長群組「慘被已讀不回」

不二坊排隊500公尺交通大打結　市長怒了

更多

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

女兒揭「爸嫂通姦」竟遭下符報復！乩童用「金鋼杵」降魔卻是性侵騙局｜鬼月特輯！茅山正道教郭定陸老師@user-gz7sf5jh1q｜《我在案發現場》

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面