20年前就被墾丁老闆坑！拿50元買「小杯冰沙」等找零　1句驚呆他

▲7年級大叔曝墾丁大街20年前物價。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期墾丁旅遊崩盤一事，成為網上熱門討論話題。對此，粉專「飛鳥7年級大叔的冷笑話」就分享20年前去墾丁的回憶，直嘆「從那次之後我就知道，墾丁大街是個坑人的地方，說到底也不過是個夜市而已，幹嘛要去那邊給人家貴？」後來也不再去逛墾丁大街，「沒必要嘛～」

粉專「飛鳥7年級大叔的冷笑話」21日發文「標題：再見墾丁」，最近看到大家又在吵墾丁為何越來越少人去，「現在很流行一句話，就是太窮了才出國玩，有錢才去墾丁。」想起臉書上以前會去墾丁的朋友，好像也一陣子沒去了。他認為，以台北人來說，要去墾丁不如去沖繩，光是交通方式就令人頭痛。

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另外，想起自己20年前大二迎新活動辦在墾丁，晚上去逛墾丁大街，點了一杯小杯養樂多冰沙，付錢時給了50元，想說對方應該會找零，沒想到老闆收完錢後看他還站著，就反問「還站在那邊幹嘛？」他才驚覺一杯小杯冰沙居然要50元。

7年級大叔就說，當時物價跟現在天差地遠，「2003年的夏天，50元應該可以吃排骨飯沒問題，但買了一個小杯的養樂多冰沙就沒了。」那時幾個同學見狀還大笑，覺得他被當盤子，更因此笑了幾年。

從那次之後，他就覺得墾丁大街是個坑人的地方，「說到底也不過是個夜市而已，幹嘛要去那邊給人家貴？」更直呼，一杯小杯冰沙50元，店家應該是賺飽了，「但想用這招吃20年，可能大家被貴了幾次後，上當的人越來越少了」，墾丁大街會變成如今這樣也只能怪自己，「賺大錢的時候就要好好規劃，早點脫離，現在在那邊哭窮，也是沒辦法的事了。」

※本文獲「飛鳥7年級大叔的冷笑話」授權引用。