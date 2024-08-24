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泰國正妹來台旅遊「神手刮中200萬」！　激推西門町超旺彩券攤

▲▼泰國正妹來台旅遊「幸運刮中200萬」！　激推西門町彩券攤。（圖／翻攝自臉書）

▲泰國正妹來台旅遊，幸運刮中200萬。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

泰國一名正妹來台旅遊時，偶然在西門町的一個彩券攤試手氣，沒想到竟幸運刮中200萬，讓她開心不已，更直接跑到銀行兌換現金。不過根據台灣所得稅法，不論是境外人士或境內人士，若獎額超過5000元，應按給付全額扣取20％，因此該名泰國女子最高可得到160萬台幣。

根據khaosod報導，泰國正妹Apinya Pongpotjaman 24日在臉書分享了幸運故事。她在台灣旅遊時偶然看見西門町的一個彩券攤，於是決定花200元試手氣，沒想到就幸運地刮中大獎，贏得200萬台幣的獎金。

Apinya也分享了自己刮彩券以及到銀行兌換獎金的照片與影片，而她的故事瞬間在網路上引發廣泛討論。她特地分享，自己是在西門町的一個彩券攤上購買彩券，並向泰國網友推薦這個幸運的攤販。

不僅如此，Apinya在桃園機場入境時，同樣抽中由觀光署推行的「金福氣」活動，獲得5000元旅遊金。

報導中也指出，台灣除了刮刮樂外，還有近10種類型的彩券供人購買，是許多遊客赴台旅遊時的休閒娛樂之一。

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Apinya Pongpotjaman 發佈於 2024年8月23日 星期五
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