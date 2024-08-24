墾丁觀光「剩陸客能救？」　大票曝殘酷事實：一堆去日本了

▲墾丁大街。（圖／記者張雅雲攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

墾丁曾是觀光勝地，後來因住宿、物價關係，生意漸漸低迷。就有網友表示，墾丁物資已經不是一般小資族能負擔的，是不是只能等開放陸客來台，墾丁才有救？不過，許多人就直搖頭，「現在中國人到日本旅遊都嫌貴了，還到墾丁？」「一堆都去日本了。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「墾丁是不是只剩陸客能救了？」認為墾丁的物價已經不是一般小資族能負擔了，是不是只能等到開放陸客來台觀光，墾丁才有救？不過原PO也提到，這幾年大陸經濟似乎也不好，「還能像1、20年前這樣，出手不用看價格嗎？」

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看到貼文後，許多人卻直搖頭，「現在中國人到日本旅遊都嫌貴了，還到墾丁」、「是人都不會想當盤子吧？其它國家的人不會」、「（陸客）寧願去海南三亞，或泰國普吉島、越南富國島」、「現在澳門的中國旅客都窮遊了」、「一堆都去日本了」、「當外國人一直都那麼傻嗎」、「大陸人很精的，別以為他們可以接收6個櫛瓜100」、「台版新疆切糕。」

還有網友表示，「不必救，回歸國家公園的趁機掃蕩，還給國家公園安靜」、「何必救呢？人少一點，旅遊品質高一些，我七月去的時候，還是覺得人蠻多的啊！」「回歸正常發展就好，我每一、兩年還是會去一次的」、「最近發現其實是有在降價了，但是交通還有沙灘管理問題呢？」

另外，兩岸觀光旅遊近日露曙光，中國福建恢復受理馬祖旅遊簽注申請，據悉，金門近期也將恢復開放，中國釋出善意，盼台灣能盡快鬆綁陸客進團令，激勵旅行社、飯店股股價起飛，其中五福（2745）一度漲逾9％。