新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台火速離婚　一票人看完懂了！

▲一名網友分享，女同事和另一半出國度蜜月60天後，回台灣就離婚了。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

許多情侶在結為新婚夫妻後，會選擇出國度蜜月，享受能更了解彼此的專屬旅行。但有一名網友分享，有位女同事和另一半去歐洲度蜜月，一趟行程就是60天，沒想到回台灣後就立刻離婚，讓原PO感到相當訝異。

該名網友在社群平台「Threads」發文指出，他的女同事前陣子與老公出國度蜜月，享受長達60天的環歐旅行，但在回台後就馬上離婚，係因女方認為「旅遊這麼簡單的事情都弄不好，不必浪費時間一起走下去」。

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原PO接著補充道，負責規劃行程的是女同事，但2人在遊玩期間遇到突發狀況時，才發現價值觀、看得角度都不同，因此才選擇離婚。不過，雖然原PO感到相當驚訝，仍覺得女方十分帥氣、了不起。

對此，有不少網友認同女同事的決定，紛紛表示「趁早停損很棒」、「其實旅遊一點也不簡單」、「其實是真的，兩個人的小旅行專案都執行不來，人生太多其它地方都不能依賴」、「出國能脫離彼此舒適圈，看出經歷疲倦困乏後的本性，適不適合繼續走下去」。

也有一部分網友認為，「旅遊60天應該不管跟誰都會吵架」、「我覺得60天就算是結婚很久的夫妻也可能會吵到離婚」、「蜜月60天算是修行的程度了……突然覺得婚前應該先跟伴侶去海外長期旅行，能更快分辨出對方是否適合相伴一生」。

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