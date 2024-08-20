陸農村離婚率飆升　家暴、外出務工等問題受關注

▲大陸農村離婚率飆升，背後隱藏的社會問題也受到關注。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸農村離婚率近年持續飆升，背後的社會問題也受到關注，包含家庭暴力、外出務工所導致的長期分居、長期分居所導致的婚外情，以及不履行家庭責任義務等。

河南一名省政協委員日前曾提案指出，移工（外出務工）帶來農村離婚率攀升、留守兒童監護缺失、「空巢」老人亟需關注等問題，需要綜合發力，為更多的農民工返鄉就業創業提供支持，讓更多外出農民工能返鄉就近實現高品質充分就業創業，讓廣大農村家庭能實現對美好生活的嚮往。

河南省人社廳近日答覆稱，將促進農村勞動力就地就近就業、加強移工返鄉創業培育扶持等。而在河南之外，大陸多地已報告農村地區離婚率上升，一些官方研究機構和學者也就此提出多項對策。

貴州玉屏侗族自治縣民政局2022年6月曾公布一系列數據，2019年起，當地農村離婚率呈上升趨勢，從婚姻家庭矛盾糾紛調解台帳統計分析，2019年下半年共調解婚姻家庭矛盾糾紛335對，一年辦理離婚615對，其中農村婚姻辦理離婚600對；2020年全年調解家庭矛盾糾紛885對，辦理離婚576對，農村婚姻辦理離婚570對；2021年調解家庭糾紛1048對，辦理離婚339對，農村婚姻辦理離婚330對。

從數據中可以發現，雖然離婚率從2019年至今逐步降低，但農村離婚率佔該縣離婚總數的95%。

根據玉屏縣民政局分析，農村婚姻存在問題來源中，家庭暴力佔10%，長期分居導致婚外情佔50%；不履行家庭責任和義務佔15%；文化低，思維局限導致不懂得如何化解各種矛盾糾紛佔15%；性格不合針對性強佔10%。

雲南富源縣民政局2021年6月介紹，富源縣2020年結婚人數11768人，離婚登記人數3150人，其中農村離婚登記人數佔60%，且現在的農村存在離婚人群年齡減小，婚姻存續時間較短等特徵，對社會、家庭和孩子成長等方面帶來許多影響。

因應措施方面，玉屏縣提出強化婚姻家庭矛盾調解隊伍建設，組成一支由政法、婦聯、民政等具有較強的實踐能力及婚姻家庭糾紛調解工作經驗的調解團隊，由教師、律師、心理諮商師組成的志工隊伍，兼職為有需求的當事人提供情感溝通、心理疏導、關係修復、糾紛調解等服務。

富源縣也加大離婚案件的調解力道，在離婚案件中，堅持調解優先原則，邀請鄉鎮綜治辦、司法協理員、鄉賢參與調解，婚姻登記部門嚴格執行「離婚冷靜期」程序，做好婚姻家庭輔導工作，引導當事人多站在對方的角度看待問題，避免當事人因一時衝動而導致離婚。

對於農村的離婚問題，湖南師範大學齊薇薇2022年在《沿海發達地區農村離婚現象研究》一文中提到，珠三角農村地區經濟發達，最近10年當地離婚現象呈現出快速增長趨勢，年輕夫妻是離婚主體，大部分離婚案例由女性主張。

調查發現，當地農村離婚現象主要與下列因素有關：一是當地農村是全國農村的婚姻高地，外地女性大量流入，當地女性在婚姻市場進而在家庭權力結構、家庭矛盾中處於劣勢地位；二是當地農民家庭缺乏明確的共同奮鬥目標，使得夫妻之間難以形成緊密的相互依賴、協商、支持的關係，夫妻關係完全維繫於情感。

三是當地農村夫妻在經濟、親戚關係、交往圈上相互獨立，使得夫妻之間在家庭責任、義務方面去公共性，夫妻關係紐帶不牢固；四是當地宗族觀念重，中老年人掌握財產權，維繫著傳統家庭秩序和權力格局，這與年輕女性主體性伸張形成較大張力，容易導致婆（翁）媳矛盾，進而可能引發夫妻矛盾。

齊薇薇認為，現代女性經濟獨立、自我意識覺醒，意欲衝破傳統家庭秩序、重構新型家庭關係，但在實踐中卻遭遇巨大的困難，「一方面，本地老人掌握家庭財產和地租經濟大權，年輕人在經濟上依賴於老人，同時本地宗族文化傳統倫理道德依然保持，老人在家庭中擁有較大的話語權，他們極力維持傳統家庭秩序。」

四川法制網2021年發表的《關於減少農村婚姻家庭糾紛方面的建議》也提到，在農村父母對孩子的婚姻會過多干涉，而這種干涉甚至會出現婚戀不自由：農村的一些男女一般是經父母託人介紹認識的，父母如果對對方的家庭滿意，會決定讓其子女繼續交往,故有些男女在不了解對方的情況下，聽從父母安排，走向婚姻。

文中指出，農村風俗習慣中有女方家庭向男方家庭索要彩禮，父母為兒子娶媳婦，婚禮上的一切開銷應該都由男方花費,導致雙方父母在子女婚姻生活有了絕對指手畫腳的權利，有些夫妻的感情還不錯，但因為雙方父母過多干涉導致婚姻無法持續下去,對於婚姻基礎本來就薄弱的當事人雙方來說，父母過多干涉婚姻無疑是雪上加霜。

該文也提到，在農村，大部分的離婚糾紛均是由女方提出的，多數起訴狀中都會不同程度地提到有家庭暴力的現象。農村流傳一句話「打是親、罵是愛」，這給了施暴者冠冕堂皇的理由。而且農村也給了施暴者一定的忍耐度，大部分家庭暴力的受害者都會選擇逆來順受，委曲求全或離家出走。

文中呼籲，應在農村加強宣傳，營造反家庭暴力的良好氛圍,做好反對家庭暴力的宣傳工作，廣泛宣傳家庭暴力的危害，使人們明白家庭暴力並不是個人和家庭私事，而是一種侵犯人權，違反社會道德的行為，「提高農村婦女自身維權意識，在遭受家庭暴力時，切不可逆來順受，委曲求全，要及時勇敢地維護自己的合法權利。」