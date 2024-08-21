陸女新婚患卵巢瘤！老公一聽「切除子宮」馬上提離婚

▲女子患病必須切除子宮，丈夫得知後馬上提離婚。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣西一名女子結婚10個月後發現卵巢顆粒細胞瘤，必須切除子宮，她的丈夫得知妻子不能生育後，向法院提起撤銷婚姻的訴訟請求，並控妻子故意隱瞞重大疾病。不過，法院審理後認為，丈夫應對罹患重症的妻子多些體諒、包容，努力經營夫妻關係，駁回了丈夫的訴訟請求。

女子2017年被確診為卵巢囊腫，後在醫院進行手術，住院5天後出院，出院後未有復發或後遺症。

2021年10月，女子與現在的丈夫經人介紹認識後交往，期間，女子未告知對方曾患有卵巢囊腫的病史。同年12月31日，兩人回老家辦理結婚登記手續並進行了婚前醫學檢查，結果均顯示正常。

婚後，兩人共同前往廣東工作並生活在一起。可婚後不久，2022年7月，女子因身體不適，在多家醫院進行身體檢查與治療，經多方確診患成人型雙側卵巢顆粒細胞瘤，治療需要切除子宮和雙附件（包含左右兩側卵巢及輸卵管等）。

丈夫認為妻子婚前刻意隱瞞嚴重病史，該疾病將導致無法生育，給其帶來沈重的經濟負擔以及精神打擊，以女子婚前隱瞞重大疾病為由，向法院提起撤銷婚姻事實的訴訟請求。

法院經審理認為，丈夫作為疾病患者的配偶，一時無法接受女子患病的事實，就想起訴離婚，法院不應認定「雙方感情確實已經破裂」。法院強調，對於罹患重症的妻子，丈夫應該給予多些信任、關懷、體諒和包容，共同努力經營夫妻關係，故判決駁回丈夫的訴訟請求。