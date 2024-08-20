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陸25歲女網紅絕望身亡！　遭配「冥婚」畫面曝光

▲▼25歲女網紅絕望身亡！遭配「冥婚」畫面瘋傳。（圖／翻攝自大風新聞）

▲25歲女網紅絕望身亡，遭配「冥婚」。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

山西晉中一名25歲女網紅「果任兒」近日疑因離婚後，無法看望孩子一時想不開輕生去世。她不幸去世後，又被傳與他人配「冥婚」，引發網友關注。8月19日，山西晉中左權縣政府回應稱，此事正在核實中。

據《四川觀察報導》稱，網紅「果任兒」是山西晉中一名25歲女子。哥哥表示，8月9日，妹妹離婚後想看望孩子，遭公婆拒絕後自殺，並於10日搶救無效身亡。

據多個網傳影片顯示，在一個鄉間的紅色展台上，LED顯示一男一女並肩微笑，螢幕上方滾動播放「新娘：任某，新郎：XX」。

女子與「果任兒」面容較為相似，並有穿喪服的人群拉動一副紅色的棺材前行。網傳聊天截圖顯示，「果任兒」去世後被配冥婚，「男的死了2年了。」

「果任兒」抖音帳號顯示，粉絲為1.9萬，帳號生前發布內容多為自拍及照顧年幼孩子的日常，目前已被禁止發布作品。

去世前，「果任兒」曾手持身分証，實名舉報前夫騙婚。影片中顯示的身分證，與影片LED上的新娘姓名相似。

「我們這裡只知道她是去世了，但具體什麼情況我們這裡也不了解」，左權縣政府工作人員回應稱，不了解後續情況，已詢問過麻田鎮政府，「人家說現在沒有最新的情況」，目前仍在督促相關部門核實中。

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