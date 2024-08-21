「和女人做很麻煩」老公只打手槍不嘿咻　她守活寡15年訴離獲准





▲新北一名人妻婚後15年沒性生活怒訴離，法官判准。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人妻小芳(化名)上法院訴離，指和丈夫阿弘(化名)婚後有15年沒性生活，阿弘聲稱「擔心意外懷孕」、「和女人做很麻煩」，書房垃圾桶卻有半桶阿弘打手槍用過的保險套，她長年和阿弘溝通未果，搬出家門，兩人至今已分居2年。新北地院審理，法官判定夫妻倆婚姻已無法修復，判准離婚。

小芳主張，她和阿弘結婚16年多，長達15年沒有性生活，她多次和阿弘溝通，但阿弘不僅不願意改善，還在床中央擺棉被不准她越界。她起初並不排斥生育，阿弘卻只以「未提出避孕計畫」為由拒行房，然而書房中的垃圾桶有半桶都是阿弘使用過的保險套，阿弘長期DIY並宣稱「和女人做很麻煩」等語，即便她希望夫妻倆能一同到醫院諮詢，阿弘也置之不理。

小芳表示，她14年間都睡在沙發，阿弘卻無任何彌補、挽救的舉動，且阿弘有宗教狂熱，經常逼她一起上教堂。在家庭生活費的部分，她婚後8年間不斷金援阿弘的公職、律師夢，阿弘卻一直沒有固定工作，還反過來怪她不願繼續付出，就算在她生病住院時，阿弘也不願意陪同或探病。

小芳說，阿弘因不願花錢，拒絕和她外出約會、用餐。有次她不小心弄丟無線滑鼠的接頭，還被阿弘討6百元賠償，當她因生理期不舒服，拜託阿弘幫她買晚餐，阿弘更索討跑路費，此外，阿弘常以「您」稱呼她，雙方毫無夫妻互相扶持的關係，分居後阿弘還祝她住得舒適，兩人更是聚少離多，早無夫妻情愛，也無修復可能，希望法官判准離婚。

▲人妻不滿請丈夫幫買飯，還要被收跑路費用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

全案審理時，阿弘表示兩人都是基督徒，但婚後因雙方工作不穩，沒有生育子女，他曾為小芳還卡債，直到小芳到電腦公司任職，經濟情況才穩定。小芳喜歡睡沙發，沒有行房是因為雙方對懷孕避孕計畫沒共識，才處於等候狀態，他也沒有用棉被阻隔，而是因天氣寒冷，家中毯子較多，隨時可以加蓋保暖。

阿弘認為，他婚前就有自慰習慣，喜歡用保險套維持下體清潔，然而他深感自慰習慣有害身心，已斷然戒除。他並非不愛小芳，只是小芳自幼被父母捧在手心，他無法像她父母一樣呵護她而已。

法官檢視相關證據指出，夫妻倆迄今已分居2年，且超過15年無性生活，雙方剛結婚時雖曾嘗試性行為，卻都未成功，阿弘也不願意和小芳一同就醫。而小芳隱忍10餘年和阿弘分居，雖一度在2021年想溝通婚姻問題，阿弘卻只回應「呈上所言，狗奴才罪該萬死…請大小姐恕罪。謹此」，無法正確省視自己，令小芳從試圖滿足丈夫到轉為消極，夫妻感情已蕩然無存，且都無修復的舉動，判准兩人離婚。可上訴。