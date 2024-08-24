買上億豪宅非難事！柯文哲稱「不用裝窮」　曝沒同意陳佩琪買房關鍵

▲民眾黨主席柯文哲受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金假帳風暴，重挫民眾黨，妻子陳佩琪頻也爆出「逛豪宅」一事惹出連串爭議。對此，柯文哲24日說，也不用去裝窮，他跟太太都是台大畢業的醫生，工作30幾年，「坦白講要買一個1億元的房子對我們來講也不是很困難的事」，但何必把自己一生的資產灌在一棟房子？寧可有一些現金以後要用比較好用。

柯文哲24日出席「眾智成城」碩博士論文獎助計畫時受訪表示，新竹那個農地一定會處理，一定會賣掉，他講話算話，不會像賴皮寮那樣拖著，但是在處理過程有點卡卡，比較麻煩。他表示，該塊土地沒有分割，所以只要有人出價，就必須要獲得所有地主的同意，如果他們願意出這價格的話他們有優先承購權，這就變成比較複雜。

至於妻子看豪宅一事，柯文哲說，坦白講，也不用去裝窮，本來就買得起，「我現在住那房子要去賣應該可以賣到6千多萬沒問題，在杭州南路還有一間舊公寓，新竹農地湊一湊，是夠的」。

但柯文哲解釋，陳佩琪確實有去看房子，後來他不太願意買，「為什麼？何必把自己一生的資產灌在一棟房子？寧可有一些現金以後要用比較好用」。柯說，這只是陳佩琪心裡在想，他都沒有同意，「我說你買得起我也住不起」。

柯文哲還提到，很奇怪的是，台灣人口明明在減少、房子越蓋越多，「奇怪，按照供需，應該房價要掉，這實在是奇怪，我大概瞄一下，台北市房價實在太貴，買不起也住不起」。

而近期外界也質疑，有沒有拿選舉補助款買房？還有名嘴說為什麼兒子買兩房、女兒賞巴掌？柯文哲說，兒女當然會規劃，買房子的事情一定不會是他在煩惱，是陳佩琪自己在想，「還是那句話，去看一看，台北市的房子...，我個人啦，當然陳佩琪有他的想法，我覺得把一生的錢全部卡在房子上變屋奴，我覺得划不來」。

