白營退黨+1！徐瑞希聲明揭隱情　「黃珊珊助長財團剝削移工」

▲2024民眾黨不分區立委提名人徐瑞希。（圖／記者宋良義攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

曾在2024大選，列民眾黨不分區立委名單第17名的徐瑞希，今（24日）一早在臉書發出退黨聲明。聲明中提到，自己因一個偶然的機會，發現同黨立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，「助長財團剝削移工」，然而，重視移工權益的徐瑞希顧及黨內團結，選擇隱忍，不料，近日又發現黃珊珊主導提案，擠下其他優先法案，使得徐瑞希認為，自己和民眾黨或黃珊珊已非僅理念不同的問題。

徐瑞希自述，去年她獲得民眾黨提名為不分區立委第17名。「年初，我在一個偶然的機會發現，同黨立委黃珊珊曾代理財團仲介法務，助長財團剝削移工。」

然而，徐瑞希坦言，為顧及黨內團結，她一再隱忍，直到最近，她進一步發現，黃珊珊竟主導提案立法，並擠下其他優先法案，超速送進立法院。

為此，徐瑞希認為，自己與民眾黨或黃珊珊，已非僅理念之不同，而是嚴重衝擊到十多年來，自己所從事為移民工爭取權益的基本立場。

徐瑞希透露，雖然她知道民眾黨正深陷選舉帳務爭議，柯文哲主席也給她其他的機會，但幾經思考，她仍決定退出民眾黨，並以行動自清外界的妄測，以為她之前的發文，是為爭取遞補立委而為。

徐瑞希強調，她一向期待第三勢力能有突破發展，並且長期致力媒體改革，爭取第四權的獨立自主空間，只可惜苦無機會推動，甚感遺憾。

最後，徐瑞希感謝民眾黨提名她為不分區立委，這代表民眾黨重視移民工權益。「未來，我仍將在NGO，繼續為沒有選票的移民工爭取權益，也祝福民眾黨早日走出風暴、站穩腳步、重新出發。」