王世堅預測被羈押會送便當　柯文哲反嗆：若沒被羈押你吞曲棍球

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅稱會帶便當探視　柯文哲反嗆來賭大的：我沒被羈押你吞曲棍球

▲▼柯文哲出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫

▲柯文哲出席第三屆「眾智成城」碩博士論文獎助計畫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近期的政治獻金風暴持續延燒，民進黨立委王世堅還說，若柯被關，會帶便當探視，並送柯4個字「勇敢面對」。不過此番發言聽在柯文哲耳裡大為刺耳，他今（24日）反嗆王世堅不要講風涼話，要賭就賭大的，「如果我沒有被羈押你要不要吞曲棍球？我們來賭大的，這個就講風涼話」。

對於前台北市長郝龍斌酸「禁不起誘惑的政治人物」，但後來卻又說要藍白合？柯文哲24日上午出席「眾智成城」碩博士論文獎助計畫時受訪表示，「唉，我跟你講，我也不想再去批評我的前一任，這些都是耍嘴皮」。

柯文哲說，郝龍斌前面罵一罵，後面說還是要藍白合，「奇怪，這不是更證明你這人完全沒有政治理念？」到現在為止，外界攻擊什麼三大案，抓到都是國民黨的議員、都是國民黨的弊案，「我們自己的到現在人家講什麼三大案有抓到什麼嗎？雙子星、美河市、大巨蛋，被起訴的起訴有的都抓去關了，你還出來講那麼多？我倒覺得這樣...，啊算了不要講」。

另外，民進黨立委王世堅說，若柯文哲被抓去關的話，會帶便當去探視，此話也引來柯不滿，「這個齁，王世堅就典型的耍嘴皮講風涼話」，直言王當年也跟韓國瑜講過這話，但韓跟王講要賭就賭大的、賭吞曲棍球，「如果他沒有去土城，王世堅要不要吞曲棍球？」

柯文哲說，同樣的，王世堅不要講風涼話，要賭就賭大的，「如果我沒有被羈押你要不要吞曲棍球？我們來賭大的，這個就講風涼話」。

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