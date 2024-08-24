美民主黨正式提名賀錦麗　我國觀選團指選情五五波：史上最接近選戰

▲跨黨派訪團觀選「2024民主黨全國代表大會」。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

「2024民主黨全國代表大會」美國時間22號落幕，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）正式接受民主黨提名角逐總統大位，我國也組成跨黨派觀選團在芝加哥DNC大會現場見證。訪團團長王定宇強調，這是民主喜事，美國兩黨都是台灣好朋友，來觀選、了解對台政策 今天美國政壇大咖、好萊塢明星都在這裡，共同參與這場史上最接近的一場選戰。

王定宇表示，DNC22日晚間結束，完成提名Kamala & Walz競選美國下任總統。RNC在七月中舉辦，完成提名Trump & Vance競選美國下任總統。現任總統Biden贏得初選，卻主動選擇退出連任，從king轉換成king maker，正負影響待觀察。2024美國總統大選將是場五五波的緊繃選舉，其結果也將影響世界秩序，對台灣而言，更是必須審慎觀察的大事。

訪團先與聯邦參議員Jeff Merkley會晤，雙方就美中台情勢與人權等議題進行交流。民進黨立委范雲則受到民主黨國際民主協會的邀請，在「國際領袖論壇」中與美國前駐肯亞大使Johnnie Carson、奈及利亞前副總統Yemi Osinbajo、尼加拉瓜民運領袖Suyen Barahona、以及摩爾多瓦的國會議員兼經濟學家Radu Marian，討論當前全球民主遇到的挑戰。

范雲表示，她希望藉由分享親身參與野百合學運與婦女運動成果，讓各國代表了解台灣民主兼顧平等與多元的難得成就。她也透過分享台灣如何抵抗中國的軍事、經濟、滲透與認知戰，訴求民主國家唯有團結才能對抗中國與俄羅斯的威權擴張。

民進黨高雄市議員湯詠瑜表示，此次行程觀選團把握每個可以跟美國各級政治人物互動的機會，介紹台灣、加深認識、尋找可能合作機會等，都獲得非常正面積極的回應。民進黨中執委李妍慧指出，這幾天在多種場合不斷聽到多位美國友人「跨黨派支持台灣的共識」不會因大選結果而改變。

民進黨發言人韓瑩對於外交部此次跨黨派觀選團豐富的行程安排，表達肯定與感謝，尤其在DNC大會人潮天天爆滿的情況下，依舊努力爭取到入場票券讓所有訪團成員入場觀選，感受到駐美代表俞大㵢與所有駐美處同仁的辛勞與付出，對於台美關係深化貢獻良多。



