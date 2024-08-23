假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

▲柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入競選經費假帳風暴，事發至今兩周過去，柯23日在臉書向支持者道歉，直言政治獻金風暴嚴重打擊民眾黨的形象，沒有落實財務監督機制，而是相信認識50年的同學，他自己要深刻反省。他強調，民眾黨一路披荊斬棘，好不容易點燃的第三勢力的火苗，「絕對不能因為我或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅」。

「誠實面對錯誤，反省改進再出發。」柯文哲說，2024總統大選政治獻金申報，嚴重打擊民眾黨形象。他非常清楚，民眾黨是靠著一筆一筆的小額捐款與支持者的熱情，撐過這場選舉。

柯文哲說，一開始監察院申報登載被發現有問題，團隊才赫然發現，競總財務長竟將帳務登錄整個外包，而且沒有查核機制，造成令人無法相信的錯誤。

柯文哲表示，自己過去總說要「相信制度，而不是相信個人」，這一次，他沒有落實財務監督機制，而是相信自己認識50年的同學，這是他自己要深刻反省的。

「目前，查帳已經完成近8成。」柯文哲表示，為了完成正式的會計師簽證，今天早上民眾黨已經發函給台北市會計師公會，請公會派員協助查核，希望經由第三方專業機構的獨立稽查，清楚釐清真相。

另外，柯文哲也提到，除了公事外，他自己的家事也引發媒體關注，政論節目有各種謠言。其實，事實很簡單，孩子都已成年，家裡空間需要重新規劃，陳佩琪的確有考慮換屋，不過因為房價很高，她去看了幾次，管理費太高，比她的月退還多，所以計畫也就停在那裡。

柯文哲直言，一件單純的事，被放大渲染，甚至每天出現不存在的金主「陪同看屋」，對於家人每天出門前被迫面對媒體直播，鄰居也無端被騷擾，「我感到抱歉」。

「風波還沒結束，查帳與檢討，仍在持續進行中。」柯文哲說，無論是申報錯誤、帳目凌亂、到被質疑溢價的支出，都會誠實面對。他說，人們從不會懷疑順風時的路徑，反而會在逆風跌倒的時候，停下來，回頭檢視自己，「外界還在等待我們完整的說明，我們會加速處理。我們會更努力、不能讓支持者失望」。

「最後，我想向支持者與團隊的大家說聲抱歉，你們都辛苦了！」柯文哲說，從地方到中央，很多人每天出門挨罵，垂頭喪氣，仍挺著胸膛、忍住眼淚面對各方責難，原因無他，因為他們是懷著對台灣的熱忱與願景而來，希望政治回歸公民參與、公開透明，減少鬥爭口水與對立。

柯文哲表示，5年來，民眾黨一路披荊斬棘，好不容易點燃的第三勢力的火苗，「絕對不能因為我或少數人的錯誤，讓希望的火焰就此熄滅」。